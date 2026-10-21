Ευρωπαϊκή δράση σε άνδρες και γυναίκες με τέσσερις κυπριακές συμμετοχές

Τέσσερις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις περιλαμβάνει το πρόγραμμα των κυπριακών ομάδων σήμερα Τετάρτη 21 και αύριο Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, με το ενδιαφέρον αυτή τη φορά να συγκεντρώνεται εξ ολοκλήρου στην Κύπρο. Πετρολίνα ΑΕΚ και Κεραυνός Στροβόλου συνεχίζουν στο FIBA Europe Cup, η TRIA EKA ΑΕΛ δίνει τον δεύτερο αγώνα της στο European North Basketball League, ενώ η γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ έχει τη δεύτερη υποχρέωσή της στο EuroCup Women.

Με Tartu στο «Κίτιον» η Πετρολίνα ΑΕΚ

Η πρωταθλήτρια Πετρολίνα ΑΕΚ υποδέχεται την Τετάρτη στις 19:00 στο «Κίτιον» την Tartu Ülikool Maks & Moorits από την Εσθονία, για την 3η αγωνιστική του Ε΄ Ομίλου του FIBA Europe Cup.

Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και μία ήττα στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Η ομάδα της Λάρνακας άρχισε με νίκη 73-65 επί της Fitness First Würzburg Baskets και στη συνέχεια ηττήθηκε στην Πολωνία από την Dziki Warszawa με 94-80.

Η Tartu, από την πλευρά της, έχασε στην πρεμιέρα με 103-76 από την Dziki Warszawa, όμως απάντησε με σημαντικό διπλό στα Σκόπια, επικρατώντας της MZT Skopje Aerodrom με 95-92. Έτσι, η αναμέτρηση στο «Κίτιον» βρίσκει τις δύο ομάδες με ίδιο απολογισμό στον όμιλο.

Για το 3/3 ο Κεραυνός

Την ίδια ώρα, στις 19:00, ο Κεραυνός Στροβόλου φιλοξενεί την πολωνική King Szczecin στο «Κώστας Παπαέλληνας», στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Δ΄ Ομίλου.

Οι ερυθροκίτρινοι έχουν πραγματοποιήσει ιδανικό ξεκίνημα στη διοργάνωση, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Αρχικά επικράτησαν της BC Pärnu με 88-70 στον Στρόβολο και ακολούθησε το εκτός έδρας 88-78 απέναντι στη Nitra Blue Wings.

Η King Szczecin ξεκίνησε με εντός έδρας νίκη 88-81 απέναντι στη Nitra Blue Wings, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική γνώρισε την ήττα με 96-93 στην έδρα της BC Vienna. Ο Κεραυνός θα επιδιώξει μπροστά στο κοινό του να διατηρήσει το απόλυτο στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής του πορείας.

Πρώτο ευρωπαϊκό εντός έδρας παιχνίδι για την TRIA EKA ΑΕΛ

Ευρωπαϊκή δράση υπάρχει την Τετάρτη και στη Λεμεσό, με την TRIA EKA ΑΕΛ να υποδέχεται στις 19:00 στο «Νίκος Σολομωνίδης» τη νορβηγική Fyllingen Lions για το European North Basketball League. Πρόκειται για το πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της λεμεσιανής ομάδας στη φετινή διοργάνωση.

Η TRIA EKA ΑΕΛ μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στη διοργάνωση, κερδίζοντας στη Βουλγαρία τη Spartak Pleven με 79-61. Η Fyllingen Lions προέρχεται από την πρώτη της νίκη επί της HKK Zrinjski 1992 με 75-71, μετά από δύο συνεχόμενες ήττες στα δύο πρώτα της παιχνίδια.

Η ΑΕΛ υποδέχεται την Charnay Basket στο EuroCup Women

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα ολοκληρώνεται την Πέμπτη στο «Σπύρος Κυπριανού», με τη γυναικεία ομάδα της ΑΕΛ να δίνει τον πρώτο εντός έδρας αγώνα της στον Α΄ Όμιλο του EuroCup Women, απέναντι στη γαλλική Charnay Basket.

Η ΑΕΛ προέρχεται από την εκτός έδρας ήττα με 102-64 από την Zabiny Brno στην πρεμιέρα της διοργάνωσης και θα αναζητήσει απέναντι στη Charnay το πρώτο θετικό αποτέλεσμα στον όμιλο. Η γαλλική ομάδα άρχισε τη δική της πορεία με ευρεία εντός έδρας νίκη 91-54 επί της HBA Helsinki.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα

• Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 19:00: Πετρολίνα ΑΕΚ - Tartu Ülikool Maks & Moorits, «Κίτιον», FIBA Europe Cup

• Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 19:00: Κεραυνός Στροβόλου - King Szczecin, «Κώστας Παπαέλληνας», FIBA Europe Cup

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• Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, 19:00: TRIA EKA ΑΕΛ - Fyllingen Lions, «Νίκος Σολομωνίδης», European North Basketball League

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• Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, 19:30: ΑΕΛ - Charnay Basket, «Σπύρος Κυπριανού», EuroCup Women.

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