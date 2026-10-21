Champions League: Μάχη γιγάντων στο Μόναχο - Σπουδαία βραδιά για την Κόμο κόντρα στη Γιουνάιτεντ

Ντέρμπι γιγάντων στο Μόναχο, με την Μπάγερν Μονάχου να υποδέχεται την Άρσεναλ στο παιχνίδι που δεσπόζει στο πρόγραμμα της Τετάρτης (21/10) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έχει κάνει το 2/2 και θα δώσει στη Γερμανία το απαιτητικότερο ματς της έως τώρα στη διοργάνωση κόντρα στους Βαυαρούς που πέταξαν βαθμούς στη Νορβηγία με τη σπουδαία ισοπαλία που πήρε η Βίκινγκ με 3-3.

Μεγάλο ματς και για την Κόμο του Τάσου Δουβίκα κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγκας να δίνει το μεγαλύτερο παιχνίδι της ιστορίας της σε επίπεδο βαρύτητας του ονόματος του αντιπάλου. Στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» ο Γιαν Ντιομαντέ θα αντιμετωπίσει με τη φανέλα της Ρεάλ τη Λειψία, με την οποία έκανε θραύση και πήρε τη σπουδαία μεταγραφή στη «βασίλισσα».

Στην Πορτογαλία η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη-Βαγιαννίδη υποδέχεται τη ΛΑΣΚ με μοναδικό στόχο τη νίκη για το 3/3 στη League Phase, ενώ το ίδιο θα επιδιώξει και η Άστον Βίλα στην έδρα της κόντρα στη Βίκινγκ.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (21/10) για την 3η αγωνιστική του Champions League:

Κόμο-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:45)

Λιλ-Γαλατάσαραϊ (19:45)

Άστον Βίλα-Βίκινγκ (22:00)

Μπάγερν Μονάχου-Άρσεναλ (22:00)

Μπέτις-Φέγενορντ (22:00)

Κλαμπ Μπριζ-Λανς (22:00)

Ίντερ-Σαχτάρ (22:00)

Ρεάλ Μαδρίτης-Λειψία (22:00)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-ΛΑΣΚ (22:00)