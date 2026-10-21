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Φλικ: «Η Παρί έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από εμάς-Πήραμε ένα μάθημα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Πώς σχολίασε ο Χάνσι Φλικ την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Παρί (4-2).

Το απόλυτο της Μπαρτσελόνα σε όλες τις διοργανώσεις διακόπηκε… βίαια από την Παρί χθες βράδυ (4-2) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Χάνσι Φλικ παραδέχτηκε την ανωτερότητα των πρωταθλητών Ευρώπης.

«Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι, και από τις δύο ομάδες. Η Παρί έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από εμάς. Χάσαμε, αλλά πήραμε ένα μάθημα. Τα λάθη συμβαίνουν. Ωστόσο, αυτό που έχουμε πετύχει τις τελευταίες εβδομάδες είναι φανταστικό. Το ματς δεν ήταν εύκολο• οι παίκτες έτρεξαν πολύ και προσπάθησαν να παίξουν ποδόσφαιρο. Όσον αφορά την αποκατάσταση μετά το παιχνίδι με τη Σεβίλλη, τα πράγματα δεν έγιναν με τον καλύτερο τρόπο. Δεν αποτελεί δικαιολογία, αλλά πρέπει να μάθουμε από αυτό. Είναι Οκτώβριος και τίτλοι δεν κερδίζονται τον Οκτώβριο• το Champions League κατακτάται τον Ιούνιο», ανέφερε ο Γερμανός τεχνικός.

«Διαθέτουν μεγάλη ποιότητα, ειδικά στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση... προσπαθήσαμε να αμυνθούμε. Όμως, στα τελευταία 15 λεπτά δεν είχαμε φρεσκάδα. Δεν είναι δικαιολογία. Πρέπει να εξετάσουμε τι συνέβη μετά το ματς με τη Σεβίλλη• δεν προετοιμαστήκαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Πρέπει να το αναλύσουμε και να βελτιωθούμε στο μέλλον. Στο τέλος, στα τελευταία 10 λεπτά, η ομάδα έπεσε σε απόδοση και δεχτήκαμε το τέταρτο γκολ. Παρόλα αυτά, είδα πολύ θετικά στοιχεία. Έχουμε προοπτικές. Δεν είμαι αρνητικός. Ήταν μια καλή εμπειρία. Πρέπει να τα πάμε καλύτερα», πρόσθεσε.

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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