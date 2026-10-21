Κλέι Τόμπσον: «Χαρά να είσαι συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο-Απίστευτο πόσο σκληρά δουλεύει»

Ενθουσιασμένος για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στο Μαϊάμι και εντυπωσιασμένος με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο δήλωσε ο Κλέι Τόμπσον. Ο 36χρονος άσος, τέσσερις φορές πρωταθλητής του NBA με τους Γουόριορς, έπλεξε το εγκώμιο του Greek Freak και αναφέρθηκε στην επίδραση που έχει στην ομάδα του.

«Αυτό που μου προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι η εργατικότητα του Γιάννη. Είναι απίστευτο το πόσο σκληρά δουλεύει. Τον βλέπω εδώ κάθε μέρα να καταβάλλει προσπάθεια. Εστιάζει ιδιαίτερα στην τεχνική κατάρτιση, δουλεύοντας το σουτ του και την ικανότητά του να τελειώνει φάσεις μέσα στη ρακέτα. Είναι χαρά να είσαι συμπαίκτης του. Η εργατικότητά του επηρεάζει τους πάντες, μέχρι και τον τελευταίο παίκτη στον πάγκο. Όταν ο καλύτερος παίκτης σου διαθέτει τέτοια εργασιακή ηθική, ανεβάζει την ένταση σε ολόκληρο τον οργανισμό», τόνισε.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:30) οι Χιτ αρχίζουν τη σεζόν υποδεχόμενοι τους Τίμπεργουλβς.