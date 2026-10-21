Από το μάθημα της Δευτέρας στην ευρωπαϊκή πρόκληση με Μπενφίκα -Τα βλέμματα στον Κουλιμπαλί

Mόνο ως διδακτικό μάθημα μπορεί να αξιοποιήσει την ισοπαλία με τον Ολυμπιακό η Ομόνοια (2-2), η οποία σαφώς ήταν... εκτός προγράμματος. Η ομάδα της πρωτεύουσας πλήρωσε ένα 3λεπτο αδράνειας κατά το οποίο οι τυπικά φιλοξενούμενοι σκόραραν δύο γκολ. Με την πλάτη λοιπόν στον τοίχο, οι πράσινοι είχαν το δύσκολο έργο της αντίδρασης, το οποίο όμως παρουσίασαν στο δεύτερο ημίχρονο. Μείωσαν στο 45'+1 κι έπειτα μετέτρεψαν το παιχνίδι σε μονόλογο. Η ανατροπή δεν ήρθε, όμως, αφού έσωσε τον βαθμό, τότε μπορεί να μείνει ικανοποιημένη για το γεγονός πως αρνήθηκε να χάσει και πως πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η Ομόνοια δεν έχει χρόνο για χάσιμο. Το παιχνίδι κόντρα στην Μπενφίκα είναι μόλις μια μέρα μακριά και ο Μπεργκ άρχισε ήδη να καταστρώνει τα πλάνα του. Κατέγραψε στο μπλοκάκι του όσα δεν άρεσαν από το παιχνίδι της Δευτέρας και προχωρά με μοναδικό γνώμονα τη βελτίωση της ομάδας του. Το ματς κόντρα στους Πορτογάλους είναι άλλου επιπέδου και η προσοχή πρέπει να είναι στο 100%, για να πάρει κάτι από το παιχνίδι. Οι πράσινοι έχουν το απόλυτο στη League Phase του Europa League και μάλιστα με μηδέν παθητικό! Κάτι παρόμοιο ισχύει και για την Μπενφίκα. Η... παρέα του Βαγγέλη Παυλίδη μετρά επίσης έξι βαθμούς, σκόραρε έξι γκολ κόντρα σε Μίλαν και Σέλτικ, ενώ δέχθηκε μόλις ένα από τους Σκωτσέζους.

Βέβαια, ιδιαίτερες συστάσεις για την Μπενφίκα δεν χρειάζονται. Πρόκειται για ομάδα με τεράστια δυναμική και η Ομόνοια θα μετρήσει δυνάμεις. Στόχος των πρασίνων είναι να τους δει στα μάτια, χωρίς φόβο, και να πάρει όσα πιο πολλά θετικά από τέτοιου είδους εμπειρίες. Ο Νορβηγός τεχνικός θα αξιολογήσει την κατάσταση των παικτών του -βλέπετε, ακολουθεί και ντέρμπι με την ΑΕΚ τη Δευτέρα- ώστε να παρατάξει ένα σύνολο με φρεσκάδα, τρεξίματα και πνευματική ετοιμότητα για να ανταπεξέλθουν στις δύσκολες συνθήκες που θα συναντήσουν.

Η προσοχή στον Κουλιμπαλί

Στη σημερινή τελευταία προπόνηση πριν την Μπενφίκα, θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Κουλιμπαλί ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις ώστε να διαφανεί το μέγεθος του προβλήματος. Οι υπόλοιποι βρίσκονται κανονικά στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, ενώ ο Ακιντόλα, που δεν έχει δκαίωμα συμμετοχής, ανεβάζει ρυθμούς καθημερινά ώστε να προλάβει το ντέρμπι της Δευτέρας (26/10) με την ΑΕΚ.