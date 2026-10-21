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Ώρα να σηκώσουν το βάρος της φανέλας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ώρα να «μιλήσουν» και οι ποδοσφαιριστές.

Η αλλαγή σελίδας στην Ανόρθωση με την έλευση του Μπαράκ Ιτζχάκι φέρνει έναν αέρα ανανέωσης, αλλά ταυτόχρονα στέλνει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ποδοσφαιριστές.

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο αποτελεί παρελθόν πληρώνοντας το μάρμαρο, όμως το καμπανάκι του Χρίστου Μαραγκόυ στα αποδυτήρια δείχνει ότι η περίοδος χάριτος τελειώνει σιγά – σιγά.

Ο Ισραηλινός τεχνικός έβαλε ήδη τα ρούχα της προπόνησης, όμως το θαύμα δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αν δεν αλλάξει η νοοτροπία εντός των τεσσάρων γραμμών.

Πλέον, οι δικαιολογίες στέρεψαν και η ευθύνη βαραίνει τους ποδοσφαιριστές. Ήρθε η ώρα να βγουν μπροστά, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αποδείξουν στο γήπεδο –αρχής γενομένης από το επόμενο παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου (24/10, 19:00)– ότι μπορούν να σηκώσουν το βάρος της φανέλας της Ανόρθωσης.

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