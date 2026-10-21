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Σκληρή αυτοκριτική από Γουεμπανιαμά: «Πρέπει να σκέφτομαι λιγότερο»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά έκανε δημόσια αυτοκριτική μετά την ήττα των Σπερς από τους Θάντερ.

Με 12 πόντους και 1/13 σουτ ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά έκανε αρνητικό ρεκόρ σε ποσοστό ευστοχίας στο πρώτο ματς της σεζόν για παίκτη που ήταν στην καλύτερη πεντάδα του ΝΒΑ τη σεζόν που προηγήθηκε. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έκανε σκληρή αυτοκριτική μετά την ήττα των Σπερς από τους Θάντερ (104-116).

«Πρέπει να επιστρέψω στο να παίζω το μπάσκετ που μου αρέσει. Αυτό εδώ δεν είναι το άθλημα που μου αρέσει. Δεν έχω κανέναν λόγο να διστάζω. Κανέναν λόγο να μην είμαι ο εαυτός μου. Για μένα, είναι τόσο απλό. Αποδίδω καλά όταν διασκεδάζω», τόνισε.

Ο «Γουέμπι» εξήγησε ότι τα άστοχα σουτ στα πρώτα στάδια επηρέασαν τη λήψη αποφάσεών του καθώς εξελισσόταν το παιχνίδι. «Έχασα πολλά σουτ, στα οποία συνήθως ευστοχώ. Μετά από αυτό, δεν ξαναεπιχείρησα τέτοια σουτ. Ήμουν διστακτικός. Ίσως το σκέφτομαι υπερβολικά. Αυτό που πραγματικά πρέπει να κάνω είναι να αφεθώ. Δεν χρειάζεται να κάνω περισσότερα, χρειάζεται να σκέφτομαι λιγότερο», ανέφερε.

 

 

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