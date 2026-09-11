Στην Πάφο συνεχίστηκαν οι καθιερωμένες επισκέψεις του ΠΑΣΠ

Κατά τη χθεσινή μέρα, ο ΠΑ.Σ.Π. φιλοξενήθηκε στο προπονητικό κέντρο της Πάφου, όπου οι ποδοσφαιριστές της ομάδας ενημερώθηκαν για τα βραβεία του Συνδέσμου, τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεύτερης καριέρας, το σχέδιο αποταμίευσης, τo πρόγραμμα ψυχικής υγείας, το ντόπινγκ και άλλα θέματα που τους αφορούν ως επαγγελματίες παίκτες.

Επίσης σε συνεργασία με την FIFPRO, την Παγκόσμια Ένωση Ποδοσφαιριστών, έγινε η παρουσίαση της ανανεωμένης εφαρμογής του Red Button, για την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των καθιερωμένων ετήσιων επισκέψεων του Παγκύπριου Συνδέσμου Ποδσοφαιριστών στα αποδυτήρια των ομάδων στην αρχή κάθε ποδοσφαιρικής περιόδου.

Παράλληλα, οι νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές στην Κύπρο έλαβαν το καθιερωμένο δώρο καλωσορίσματος από τον Σύνδεσμο.

Ο ΠΑ.Σ.Π. θα ήθελε να ευχαριστήσει την διοίκηση της Πάφος FC για την συνεργασία και την άψογη φιλοξενία.