Ευκαιρία για την Ομόνοια 29Μ

Μετά την Krasava ΕΝΥ και την Καρμιώτισσα, η Ομόνοια 29Μ φιλοξενείται στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής από τον Ολυμπιακό.

Οι πράσινοι έχουν ήδη τέσσερις βαθμούς και έχουν την ευκαιρία να τους κάνουν περισσότερους απέναντι σ΄έναν αντίπαλο που θεωρητικά είναι περίπου στα ίδια επίπεδα δυναμικής μαζί τους.

Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Μπούις έκανε πολύ καλό ξεκίνημα καταφέρνοντας να πάρει ικανοποιητικό αριθμό βαθμών στις πρώτες δύο αγωνιστικές.