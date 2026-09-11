Ο Κουμπαρσί στο δρόμο για τη... διαδοχή του Μουζακίτη στο Golden Boy Web

Ο Πάου Κουμπαρσί, προηγείται στο Golden Boy Web, ενός βραβείου-της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport που απονέμεται παράλληλα με το Golden Boy- που κρίνεται από τους φιλάθλους μέσω ψηφοφορίας στο tuttosport.com.

Στη δεύτερη φάση, ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες (10/9), ο αμυντικός του συλλόγου της Βαρκελώνης» συγκέντρωσε το 47% των περίπου 90.000 ψήφων.

Σημαντική θέση εξασφάλισε και ο αμυντικός της Στουτγκάρδης, Φιν Γιελτσχ, έχοντας τερματίσει τρίτος στην πρώτη φάση, παραμένει βασικός διεκδικητής του βραβείου, που την περασμένη σεζόν κέρδισε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η τρίτη φάση στο Golden Boy Web ξεκινά σήμερα (11/9), προσφέροντας άλλον έναν μήνα ψηφοφορίας για τον αγαπημένο Ευρωπαίο παίκτη κάτω των 21 ετών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ