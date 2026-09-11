ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κουμπαρσί στο δρόμο για τη... διαδοχή του Μουζακίτη στο Golden Boy Web

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Συγκέντρωσε το 47% των περίπου 90.000 ψήφων ο αμυντικός της Μπαρτσελόνα.

Ο Πάου Κουμπαρσί, προηγείται στο Golden Boy Web, ενός βραβείου-της ιταλικής εφημερίδας Tuttosport που απονέμεται παράλληλα με το Golden Boy- που κρίνεται από τους φιλάθλους μέσω ψηφοφορίας στο tuttosport.com.

Στη δεύτερη φάση, ο κεντρικός αμυντικός της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, η οποία ολοκληρώθηκε χθες (10/9), ο αμυντικός του συλλόγου της Βαρκελώνης» συγκέντρωσε το 47% των περίπου 90.000 ψήφων.

Σημαντική θέση εξασφάλισε και ο αμυντικός της Στουτγκάρδης, Φιν Γιελτσχ, έχοντας τερματίσει τρίτος στην πρώτη φάση, παραμένει βασικός διεκδικητής του βραβείου, που την περασμένη σεζόν κέρδισε ο Χρήστος Μουζακίτης.

Η τρίτη φάση στο Golden Boy Web ξεκινά σήμερα (11/9), προσφέροντας άλλον έναν μήνα ψηφοφορίας για τον αγαπημένο Ευρωπαίο παίκτη κάτω των 21 ετών.

ΑΠΕ - ΜΠΕ

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Εργαζόμενοι της Αρσεναλ φοβούνται τις περικοπές θέσεων εργασίας από τους Αμερικανούς συμβούλους

Premier League

|

Category image

«Στόχος του Παναθηναϊκού ο Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα»

Super League

|

Category image

Δεύτερος ο Καραλής - Ultimate Champion ο Ντουπλάντις μετά από άλλη μία επική μάχη στη Βουδαπέστη

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Πήρε το θρίλερ στη Λευκωσία με clutch Βεζένκοβ ο Ολυμπιακός!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Πάτησε» Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μπανζά

Super League

|

Category image

Τα... κάτω πάνω και το 80%

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η δραματική νίκη της ΑΕΛ στην εκπνοή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Μαρτίνς: «Όταν δεν τα παρατάς δείχνει νοοτροπία νικητή»

ΑΕΛ

|

Category image

Λόπεθ: «Οι παίκτες της ΑΕΛ ήταν σαν να έπαιζαν μπάσκετ, όχι ποδόσφαιρο»

ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

|

Category image

Μουρίνιο: «Δεν χρειάστηκε να κάνω τον ειρηνοποιό με Τσουαμενί - Βαλβέρδε, τα βρήκαν από μόνοι τους»

La Liga

|

Category image

Λυτρώθηκε στο 90+6΄ από τον Γκόμες η ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούμπα - Πόσες θέσεις θα έχει και πότε θα παραδοθεί

Super League

|

Category image

Αλγκουαθίλ: «Μέγιστος σεβασμός για Μεντιλίμπαρ, η ομάδα χρειάζεται χρόνο»

Super League

|

Category image

Δημιουργία και ουσία ζητά ο Ελ Μαέστρο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χωρίς Καμαρά ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Asteras AKTOR

Super League

|

Category image

Διαβαστε ακομη