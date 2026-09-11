Στην Τότεναμ μέχρι το 2031 ο Μπέργκβαλ

Σε μια πολύ σημαντική κίνηση για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου προέβη η Τότεναμ, η οποία και «έδεσε» με νέο πολυετές συμβόλαιο τον Λούκας Μπέργκβαλ.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09) οι «spurs» ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 20χρονο Σουηδό χαφ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.

Ο νεαρός διεθνής άσος αποκτήθηκε από τους Λονδρέζους το καλοκαίρι του 2024 έναντι του ποσού των 20 εκατομμυρίων ευρώ από την Τζουργκάρντεν, μετρώντας συνολικά σε αυτά τα δύο χρόνια παρουσίας του στην Τότεναμ 80 συμμετοχές με δύο γκολ και εννέα ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

sport-fm.gr