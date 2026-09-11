«Άκυρο» στις γιγαντοοθόνες του «ΠΑΠ» για ζωντανή μετάδοση - Το επίμαχο άρθρο 19 της προκήρυξης
ΓΗΠΕΔΟ
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Δυσαρέσκεια στην Ανόρθωση
Δυσαρέσκεια έχει προκληθεί στις τάξεις της Ανόρθωσης με την απόφαση της ΚΟΠ να μην εγκρίνει τη χρήση των δύο νέων γιγαντοοθόνων του «Αντώνης Παπαδόπουλος» για ζωντανή μετάδοση αγώνων ή/και επαναλήψεις φάσεων.
Στην ομοσπονδία επικαλούνται την προκήρυξη και ότι συγκεκριμένες πρόνοιές της απαγορεύουν το πιο πάνω, ωστόσο, από πλευράς της προσφυγικής ομάδας αντιτείνουν ότι η εν λόγω επένδυση είχε στόχο την αναβάθμιση της γηπεδικής εμπειρίας.
Πάντως, το άρθρο 19 της προκήρυξης του του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan 2026/27 αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η χρήση γιγαντοοθόνης κατά τη διάρκεια του αγώνα για μετάδοση ή αναμετάδοση εικόνας ή/και μηνυμάτων ή/και βίντεο, επιτρέπεται αφενός μόνο όταν η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου και αφετέρου νοουμένου ότι η εικόνα ή/και μήνυμα ή/και βίντεο δεν αφορά στιγμιότυπα του αγώνα ή οποιουδήποτε αγώνα.
Το σχετικό άρθρο της προκήρυξης: