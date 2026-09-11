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Διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους εναντίον 20χρονου για τα επεισόδια στο ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ανακοίνωση της Αστυνομίας

Mε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αστυνομία ενημερώνει ότι εναντίον του 20χρονου ο οποίος συνελήφθη στο ΓΣΠ την Κυριακή (6/9) ένεκα επεισοδίων στο ΑΠΟΕΛ-ΑΕΛ εκδόθηκε διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Διάταγμα αποκλεισμού από τους αθλητικούς χώρους, εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, εναντίον 20χρονου.

Ο 20χρονος είχε συλληφθεί στο στάδιο ΓΣΠ, στην Λευκωσία, την Κυριακή 6/9/2026, όπου διεξήχθη ο ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των ομάδων ΑΠΟΕΛ – ΑΕΛ. Ο 20χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα της επίθεσης και πρόκλησης πραγματικής σωματικής βλάβης, επίθεσης εναντίον αστυνομικού, ρίψης επικίνδυνων αντικειμένων και επίθεσης κατά τη διεξαγωγή αγώνα σε αθλητικό χώρο.

Σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, για καταχώρηση υπόθεσης εναντίον του. Η επόμενη δικάσιμος ορίστηκε για τις 12/10/2026, ενώ στον 20χρονο επιβλήθηκαν ως όροι η υπογραφή προσωπικής εγγύησης ύψους €5,000, να παραδώσει τα ταξιδιωτικά του έγγραφα και να παρουσιάζεται σε Αστυνομικό Σταθμό δύο φορές την εβδομάδα.

Παράλληλα το Δικαστήριο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα αποκλεισμού του από τους αθλητικούς χώρους, με ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της εκδίκασης της υπόθεσης.

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛΑΕΛ

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