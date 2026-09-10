Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
ΓΗΠΕΔΟ
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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της Cyprus League by Stoiximan οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου.
Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου
19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ομόνοια Αραδίππου
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος
4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος
VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας
AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος
Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα
19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος
VAR: Τεχράνυ Ανδρέας
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία
20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης
4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης Π.
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης
Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου
19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος
Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Αναστασίου Στέφανος
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
20:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας – ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος
4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος
VAR: Κώστα Ροβέρτος
AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου
20:00 Krasava Ε.Ν.Y. – Άρης Λεμεσού
Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή
Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης
4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης
VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος
AVAR: Καλογήρου Μάριος
Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης