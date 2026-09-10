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Cyprus League by Stoiximan: Οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 3ης αγωνιστικής της  Cyprus League by Stoiximan  οι οποίοι θα διεξαχθούν στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου

19:00 Καρμιώτισσα Πολεμιδιών – Ομόνοια Αραδίππου

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»

Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Τουμάζου Ανδρέας

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος

4ος Διαιτητής: Γεωργίου Α. Γιώργος

VAR: Τσαμπαλάς Ανδρέας

AVAR: Γεωργίου Χαράλαμπος

Παρατηρητής: Κυριάκου Αγγέλα

19:00 Ανόρθωση Αμμοχώστου – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Σοφοκλέους Θεόδωρος

VAR: Τεχράνυ Ανδρέας

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

20:00 Ομόνοια Λευκωσίας – Απόλλων Λεμεσού

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Κωμοδρόμος Ηράκλης

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης Π.

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Αργυρού Μιχάλης

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου

19:00 ΑΕΚ Λάρνακας – Πάφος 

Στάδιο: ΑΕΚ Αρένα

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Πιριπίτσης Ιωάννης

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Αναστασίου Στέφανος

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

20:00 Ολυμπιακός Λευκωσίας ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Χριστοδούλου Ιωάννης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ποουτίδης Γιώργος

4ος Διαιτητής: Χρίστου Κωνσταντίνος

VAR: Κώστα Ροβέρτος

AVAR: Αλλαγιώτου Ιωάννα

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου

20:00 Krasava Ε.Ν.Y. – Άρης Λεμεσού

Στάδιο: Αμμόχωστος – Επιστροφή

Διαιτητής: Νεοφύτου Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Λουκά Διογένης

4ος Διαιτητής: Λουκά Μιχάλης

VAR: Φελλάς Κωνσταντίνος

AVAR: Καλογήρου Μάριος

Παρατηρητής: Δημητρίου Βασίλης

 

 

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