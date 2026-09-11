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ΟΦΗ: Από το... φατούρο στην αποστολή ο Χατζηγιοβάνης

ΓΗΠΕΔΟ

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Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Πρώτη για Χατζηγιοβάνη.

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο. Ο Τάσος Χατζηγιοβάνης λίγο μετά την υπογραφή του συμβολαίου του, αφού πέρασε από το καθιερωμένο... φατούρο προπονήθηκε για πρώτη φορά υπό τις οδηγίες του Χρήστου Κόντη και συμπεριελήφθηκε στην αποστολή.

Το πρόγραμμα των Κυπελλούχων περιελάμβανε ασκήσεις ευκινησίας και κατοχής μπάλας, με τους Άαρον Ισέκα και Χρίστο Σιέλη να συμμετέχουν σε μέρος της προπόνησης και αμφότεροι μπήκαν στην 25μελη αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αθήνα.

Από εκεί και πέρα στην αποστολή βρίσκονται τόσο ο Τιάγκο Νους όσο και ο Γιάννης Αποστολάκης. Θυμίζουμε πως ο Αργεντινός θα πιάσει Λιμάνι τον ερχόμενο Ιανουάριο, μετά τις υποχρεώσεις του Ομίλου στη League Phase του Europa League, ενώ ο διεθνής με την Ελπίδων πολυσύνθετος χαφ θα ακολουθήσει το ίδιο δρομολόγιο από τη νέα σεζόν.

Όπως έχουμε αναφέρει εξ αρχής αμφότεροι παραμένουν κανονικά ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ και πληρώνονται από τους Κρητικούς με βάση το εν ισχύ συμβόλαιο τους.

Τέλος, εκτός αποστολής παραμένει ο Νίκος Μαρινάκης, ο οποίος συνεχίζει το ατομικό του πρόγραμμα.

Αναλυτικά η αποστολή του ΟΦΗ

Χριστογεώργο, Lilo, Κατσίκα, Σιέλη, Krizmanic, Νικολάου, Κωστούλα, Πούγγουρα, Dickmann, Αποστολάκη, Αθανασίου, Καινουργιάκη, Gonzalez, Καραχάλιο, Μπουχαλάκη, Ανδρούτσο, Κανελλόπουλο, Φούντα, Χατζηγιοβάνη, Romano, Nuss, Aitor, Θεοδοσουλάκη, Iseka και Kodro.

gazzetta.gr 

 

Κατηγορίες

Super League

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