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Έδεσε τον Χάμζα μέχρι το 2030 η Μπαρτσελόνα - Η τεράστια ρήτρα που έβαλαν οι «μπλαουγκράνα»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Μπαρτσελόνα επέκτεινε τη συνεργασία της με τον 18χρονο Χάμζα Αμπντελκαρίμ μέχρι το καλοκαίρι του 2030, τοποθετώντας μια πολύ μεγάλη ρήτρα στον νεαρό ποδοσφαιριστή!

Κάτοικος Βαρκελώνης για πολλά ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Χάμζα Αμπντελκαρίμ!

Το μεσημέρι της Παρασκευής (11/09) η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον 18χρονο υπερταλαντούχο στράικερ, με τις δύο πλευρές να υπογράφουν νέο συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2030!

Ο Αιγύπτιος φορ, που εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής των «μπλαουγκράνα» τον περασμένο Φεβρουάριο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα πρότζεκτ των Καταλανών για τη θέση του επιθετικού. Πριν από λίγες ημέρες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, έχοντας μια ολιγόλεπτη συμμετοχή στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Οι άνθρωποι της Μπαρτσελόνα τον πιστεύουν πολύ, τόσο για το παρόν, όσο κυρίως για το μέλλον, για αυτό και στη συμφωνία των δύο πλευρών τοποθετήθηκε ρήτρα αποχώρησης ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ!

sport-fm.gr 

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