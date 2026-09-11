«Νίκησε» τον Τζολάκη και βγήκε MVP Αυγούστου στην Premier League ο Ζοάο Πέδρο

Κορυφαίος ποδοσφαιριστής της Premier League για τον Αύγουστο ο Ζοάο Πέδρο.

Ο επιθετικός της Τσέλσι σκόραρε δύο φορές και έδωσε δύο ασίστ για την ομάδα του στις νίκες της κόντρα σε Φούλαμ και Μπράιτον, όντας πλέον ο έβδομος Βραζιλιάνος που κάνει δικό του το συγκεκριμένο βραβείο.

Υποψήφιος για να αναδειχθεί κορυφαίος του μήνα στο κορυφαίο πρωτάθλημα ήταν και ο Τζολάκης, ο οποίος έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του και κράτησε ανέπαφη την εστία του στα τρία πρώτα παιχνίδια της νεοφώτιστης Χαλ, κόντρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Κόβεντρι και Άστον Βίλα!

sport-fm.gr