Ο Γιακίροβιτς της Χαλ καλύτερος προπονητής στην Premier League για τον Αύγουστο
ΓΗΠΕΔΟ
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Ο Σεργκέι Γιακίροβιτς της Χαλ ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της Premier League για τον μήνα Αϋγουστο!
Καλύτερος προπονητής της Premier League για τον μήνα Αύγουστο ο Σεργκέι Γιακίροβιτς!
Ο τεχνικός της νεοφώτιστης Χαλ ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος για τον πρώτο μήνα της φετινής σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα, με την ομάδα του να παραμένει αήττητη στα τρία πρώτα παιχνίδια της, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Τζολάκη, ο οποίος δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ!
Η Χαλ νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα της, ενώ μία εβδομάδα αργότερα πήρε ένα ακόμα τρίποντο, επικρατώντας με 1-0 της Κόβεντρι.
Overseeing @hullcity's dream start to life back in the Premier League 🐯— Premier League (@premierleague) September 11, 2026
Sergei Jakirovic is @barclays Manager of the Month for August 💪 pic.twitter.com/alr9aJIa9y
sport-fm.gr