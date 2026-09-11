Ο Γιακίροβιτς της Χαλ καλύτερος προπονητής στην Premier League για τον Αύγουστο

Καλύτερος προπονητής της Premier League για τον μήνα Αύγουστο ο Σεργκέι Γιακίροβιτς!

Ο τεχνικός της νεοφώτιστης Χαλ ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος για τον πρώτο μήνα της φετινής σεζόν στο αγγλικό πρωτάθλημα, με την ομάδα του να παραμένει αήττητη στα τρία πρώτα παιχνίδια της, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Τζολάκη, ο οποίος δεν έχει δεχθεί ούτε γκολ!

Η Χαλ νίκησε με 2-0 τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην πρεμιέρα της, ενώ μία εβδομάδα αργότερα πήρε ένα ακόμα τρίποντο, επικρατώντας με 1-0 της Κόβεντρι.

Overseeing @hullcity's dream start to life back in the Premier League 🐯



Sergei Jakirovic is @barclays Manager of the Month for August 💪 pic.twitter.com/alr9aJIa9y — Premier League (@premierleague) September 11, 2026

sport-fm.gr