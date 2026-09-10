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Ένα... σύμπτωμα που «πονάει» την Πάφος FC

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Δεν σκοράρεις, δεν κερδίζεις...

Βγήκαν κάπως... ξινά τα πανηγύρια για την Πάφος FC από την κατάκτηση του Σούπερ Καπ μιας και είδε τον Ολυμπιακό να της φράζει τον δρόμο προς τα δύο στα δύο.

Η ισοπαλία (0-0) μέσα στο «σπίτι» της, ήταν ένα αποτέλεσμα εκτός προγράμματος και που ήρθε σε μία καλή φάση αφού είχε προκριθεί στη League phase του Conference League, μπήκε ιδανικά στην πρεμιέρα και κέρδισε και τρόπαιο. Η έλλειψη αποτελεσματικότητας στοίχισε ξανά, με τους παίκτες του Ρικάρντο Σα Πίντο να μην έχουν καθαρό μυαλό.

Ήταν εμφανώς ανώτεροι όμως η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα και όταν αυτό έγινε, ήταν αντικανονικά σύμφωνα με τη διαιτητική ομάδα.

Oφείλει όμως να κοιτάξει μπροστά και να εστιάσει στα τελειώματα των φάσεων αφού και στα πλείστα ευρωπαϊκά παιχνίδια, παρουσίασε αυτό το... σύμπτωμα και την «πονάει». Στον ορίζοντα είναι η εκτός έδρας δοκιμασία με την ΑΕΚ (13/09) και στο μυαλό είναι μονάχα το διπλό για να κρατηθεί κοντά στην κορυφή.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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