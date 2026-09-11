«Ασπίδα» Μουρίνιο σε Βινίσιους και Εμπαπέ: «Βαράνε πάντα τα καρποφόρα δέντρα»

Το απαιτητικό κοινό έχει ασκήσει ήδη φέτος σκληρή κριτική στον Βινίσιους για την «φτωχή» παραγωγικότητά του, αλλά και στον Κιλιάν Εμπαπέ επειδή δεν συνεισφέρει τόσο ανασταλτικά στη Ρεάλ. Ο Ζοσέ Μουρίνιο υπερασπίστηκε τους δύο σούπερ σταρ της ομάδας του δηλώνοντας ικανοποιημένος από αμφότερους.

«Υπάρχει μια παροιμία στα πορτογαλικά: πετάς πέτρες μόνο στα δέντρα που κάνουν καρπούς. Τι έχει πετύχει ο Βινίσιους εδώ; Πόσα Champions League έχει κερδίσει; Πόσα γκολ έχει βάλει; Πόσες προκρίσεις έχει κρίνει; Δεν έχει φτάσει ακόμα στο απόγειό του. Δουλεύει πιο σκληρά από ποτέ.

Η ίδια φράση για την επιτυχία του Βινίσιους ισχύει και για μένα. Ένας παίκτης που βάζει 40 γκολ κάθε σεζόν δεν αποτελεί πρόβλημα για την ομάδα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη ανθρώπων: αυτοί που καταλαβαίνουν και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν. Οι δεύτεροι γνωρίζουν ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους να μιλούν για θετικά πράγματα. Είδα τον Κιλιάν να γυρίζει πίσω για να βοηθήσει τον Κουκουρέγια όταν παίζαμε με παίκτη λιγότερο. Εκτιμώ πραγματικά τέτοιου είδους συμπεριφορά.

Μετά, οι ίδιοι άνθρωποι δεν αναφέρουν ότι αμυνθήκαμε καλά ή ότι θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει οκτώ γκολ. Θα υπάρξουν βαρετά παιχνίδια όπου οι ομάδες δεν ρισκάρουν και το ματς λήγει 0-0. Κόντρα στην Ίντερ, θα μπορούσαν να είχαν βάλει τέσσερα γκολ, αλλά εμείς θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει οκτώ. Γιατί δεν το λένε αυτό; Δεν χαίρονται που κερδίσαμε; Το τεχνικό επιτελείο είναι πολύ ικανοποιημένο. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να κάνουμε τον κόσμο χαρούμενο», ανέφερε ο Πορτογάλος τεχνικός.

sport-fm.gr