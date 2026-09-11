Λείπουν τα γκολ του Ντράγκομιρ

Ο Βλαντ Ντράγκομιρ ξεχώρισε τις προηγούμενες σεζόν γιατί είχε πολύ ουσιαστικό ρόλο στο παιχνίδι της Πάφου.

Και σκόραρε, και σέρβιρε ο Ρουμάνος μεσοεπιθετικός που φέτος δεν έχει στόχο. Και είναι από τους λόγους που οι κυπελλούχοι δεινοπαθούν στα παιχνίδια τους, αφού δεν βρίσκουν γκολ και από τους παίκτες πίσω από τη γραμμή κρούσης. Στα εγχώρια παιχνίδια (δύο στο πρωτάθλημα, ένα Σούπερ Καπ) κατέγραψε 90λεπτα, ενώ και στα ευρωπαϊκά κατέγραψε άλλα 404 λεπτά συμμετοχής. Είναι στην ουσία βασική επιλογή.

Γενικά, πρέπει να μπουν και άλλοι παίκτες στην... εξίσωση όσον αφορά το σκοράρισμα και ειδικά μετά την επανέναρξη, που η Πάφος FC θα παίζει σε διπλό ταμπλό. Μπροστά της έχει ένα δύσκολο παιχνίδι αφού θα πάει στη Λάρνακα να παίξει με την ΑΕΚ, στο πρώτο δύσκολο τεστ με ομάδα που έχει τους ίδιους στόχους. Εκτός δεδομένο θα είναι ο Μαμάντοφ ενώ δύσκολα προλαβαίνουν οι Μπιέλ και Κορέια.