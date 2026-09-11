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Χαστούκια που πόνεσαν και η νίκη θα τα γιατρέψει (πρόγραμμα αγωνιστικής)

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Aμφίρροπη μάχη, χωρίς προγνωστικά.

Το γιατρικό που θα τους επουλώσει κάπως τα… τραύματα που τους άφησε η δεύτερη στροφή του πρωταθλήματος, θα αναζητήσουν ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα απόψε (20:00) στο «Αλφαμέγα».

Με αυτό το παιχνίδι λοιπόν ξεκινά η δράση της 3ης αγωνιστικής που όπως θα παρατηρήσετε και πιο κάτω, περιλαμβάνει σπουδαία ντέρμπι μα και άλλες αναμετρήσεις με το δικό τους ενδιαφέρον.

Η μάχη ΑΕΛ και Νέας Σαλαμίνας έρχεται σε μία δύσκολη φάση για τις δύο ομάδες, αφού οι ήττες που δέχθηκαν, ήταν βαριές και μάζεψαν κάποια… σύννεφα. Η Λεμεσιανή ομάδα επέστρεψε από τη Λευκωσία και το ματς με τον ΑΠΟΕΛ, δεχόμενη βαριά ήττα με 6-0 και μάλιστα με κακή εμφάνιση. Και στην έδρα της, θέλει να κάνει κουμάντο ώστε να επανέλθει στις νίκες (επικράτησε στην πρεμιέρα με 2-0 της Ανόρθωσης), επαναφέροντας την πίστη για κάτι καλό τη φετινή σεζόν. Οι ερυθρόλευκοι από την άλλη, γνώρισαν την ήττα με 4-1 στο «σπίτι» τους από την ΑΕΚ, παρουσιάζοντας και σε αυτό το παιχνίδι πολλές αμυντικές αδυναμίες. Με έναν βαθμό σε δύο αγώνες (ισοπαλία με Ολυμπιακό), ψάχνει την πρώτη της νίκη.

Είναι δυο ομάδες που μπήκαν στον μαραθώνιο με φιλοδοξίες και αυτές θα… αναζωπυρωθούν ξανά με νίκη και αυτή που θα την πάρει θα κερδίσει χρόνο για τη συνέχεια και θα προχωρήσει με ηρεμία. Οι γηπεδούχοι έχουν κάπως την ετικέτα του φαβορί αλλά είναι αναμφίβολα μία αναμέτρηση που είναι ανοικτή για κάθε αποτέλεσμα.

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Παρασκευή 11/09

20:00 ΑΕΛ - Νέα Σαλαμίνα

Σάββατο 12/09

19:00 Ανόρθωση - ΑΠΟΕΛ

19:00 Καρμιώτισσα - Ομόνοια Αρ.

20:00 Ομόνοια - Απόλλων

Κυριακή 13/09

19:00 ΑΕΚ - Πάφος FC

20:00 Ολυμπιακός - Ομόνοια 29Μ

Δευτέρα 14/09

20:00 Ε.Ν. Ύψωνα - Άρης

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΑΕΚ 2-0-0 7-2 6

2. Ομόνοια 29M 1-1-0 5-2 4

3. Ομόνοια 1-1-0 4-1 4

4. Πάφος FC 1-1-0 3-0 4

5. Απόλλων 1-1-0 5-3 4

6. Ομόνοια Αρ. 1-1-0 2-1 4

7. ΑΠΟΕΛ 1-0-1 7-3 3

8. ΑΕΛ 1-0-1 2-6 3

9. Ολυμπιακός 0-2-0 3-3 2

10. Άρης 0-1-1 3-6 1

11. Καρμιώτισσα 0-1-1 2-5 1

12. Νέα Σαλαμίνα 0-1-1 3-8 1

13. Ανόρθωση 0-0-2 1-5 0

14. Ε.Ν. Ύψωνα 0-0-2 1-5 0

{PROTH LEXH}ΣΥΝΕΧΕΙΑ (4η αγων.): {PROTH LEXH} Ομόνοια 29Μ-ΑΕΚ (18/09, 19:00), Πάφος FC-ΑΕΛ (18/09, 20:00), Νέα Σαλαμίνα-Ανόρθωση (19/09, 19:00), Απόλλων-ΑΠΟΕΛ (19/09, 19:00), Ομόνοια-E.Ν. Ύψωνα (20/09, 19:00), Άρης-Καρμιώτισσα (20/09, 19:00), Ομόνοια Αρ.-Ολυμπιακός (20/09, 20:00).

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