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Τζούντο: Η κυπριακή παρουσία στην πρώτη ημέρα του Grand Slam της Ουγγαρίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Στο Hungary Grand Slam της Βουδαπέστης αγωνίστηκε την Παρασκευή (11/09) ο Πέτρος Χριστοδουλίδης, λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση του αργυρού μεταλλίου στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026».

Ο 21χρονος Κύπριος τζουντόκα αγωνίστηκε στα -66kg και στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Chrystian Silva, από τον οποίο γνώρισε την ήττα και ολοκλήρωσε την παρουσία του στη διοργάνωση. Στην ίδια κατηγορία αγωνίστηκε και ο Γιώργος Μπαλαρτζισβίλι, ο οποίος αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από τον Ούγγρο Bence Pongracz.

Ο Χριστοδουλίδης επέστρεψε στη δράση μετά την πολύ καλή παρουσία του στους Μεσογειακούς Αγώνες. Το αργυρό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες ήταν ακόμη μία σημαντική διάκριση μέσα στο 2026, χρονιά κατά την οποία κατέκτησε επίσης το χάλκινο μετάλλιο στους Κοινοπολιτειακούς Αγώνες, ενώ πήρε την 5η θέση στο Tbilisi Grand Slam και την 7η στο Grand Prix Upper Austria.

Η σταθερή παρουσία του στις διεθνείς διοργανώσεις μέσα στο 2026 τον έχει ανεβάσει στο Νο27 της Παγκόσμιας Κατάταξης των -66kg. Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα διεξαχθεί στις αρχές Οκτωβρίου στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.

Μια νίκη για τη Σοφία

 Στα -52kg Γυναικών, η Σοφία Ασβέστα ξεκίνησε με νίκη απέναντι στη Βουλγάρα Gabriela Dimitrova, παίρνοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο. Εκεί αντιμετώπισε την Τσέχα Tereza Bodnarova, από την οποία γνώρισε την ήττα, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στο Hungary Grand Slam.

Η κυπριακή παρουσία στη Βουδαπέστη συνεχίζεται το Σαββατοκύριακο. Το Σάββατο (12/09) αγωνίζεται ο Οδυσσέας Γεωργάκης στα -81kg, ενώ την Κυριακή (13/09) σειρά παίρνουν ο Γιώργος Κρουσσανιωτάκης στα -100kg, ο Γιάννης Αντωνίου στα +100kg και η Ζανέτ Μιχαηλίδου στα -78kg.

Το Hungary Grand Slam ολοκληρώνεται την Κυριακή (13/09), με τη συμμετοχή 506 αθλητών και αθλητριών από 68 χώρες.

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

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