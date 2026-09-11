Ενισχυμένος και... αποφασισμένος ο Απόλλωνας

Ο Απόλλωνας ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία του για το αυριανό (20:00) ντέρμπι με την Ομόνοια στο ΓΣΠ. Οι κυανόλευκοι πάνε στη Λευκωσία με ανεβασμένη τη ψυχολογία έπειτα από την νίκη κόντρα στην Ανόρθωση.

Είναι το τρίτο σερί ντέρμπι για την ομάδα της Λεμεσού η οποία έχει συγκομιδή τεσσάρων βαθμών, με τον Ερνάν Λοσάδα δικαιολογημένα να αισθάνεται καλύτερα, όσον αφορά τις επιλογές του. Μπράντον Τόμας και Γκαετάν Βάισμπεκ επιστρέφουν και αυξάνουν τις επιλογές μεσοεπιθετικά, ενώ στον αντίποδα, παραμένουν εκτός οι Μόργκαν Μπράουν, Ιβάν Λιούμπιτς και Άγγελος Ανδρέου.

Ο Απόλλωνας δείχνει και φέτος πολύ ικανός τόσο στη δημιουργία φάσεων όσο και στο σκοράρισμα. Σε δύο παιχνίδια μέσα στη σεζόν έχει σκοράρει ήδη πέντε γκολ με τους Ροντρίγκες (2), Ανδρέου και Όζμπολτ (2) να βρίσκουν δίχτυα. Ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τον Μπράντον Τόμας, ξεκίνησε ιδανικά τη σεζόν (στα ευρωπαϊκά ματς) με δύο γκολ σε τέσσερα παιχνίδια.

Συνεπώς η επιστροφή του κρίνεται εξαιρετικά σημαντική, μιας και έρχεται να πλαισιώσει, σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι, τους ήδη «καυτούς» Όζμπολτ και Ροντρίγκες.