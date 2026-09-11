Μίλησε για το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ο Μαρέσκα πριν το... Γιουνάιτεντ-Σίτι: «Το χειρότερο ντέρμπι»!

Ελληνικό... άρωμα είχε η συνέντευξη Τύπου του Έντσο Μαρέσκα με φόντο το ντέρμπι του Μάντσεστερ ανάμεσα στη Σίτι και τη Γιουνάιτεντ στο Old Trafford καθώς ο ίδιος αναφέρθηκε στο σπουδαίο ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, σε μία ερώτηση των δημοσιογράφων, ο Ιταλός προπονητής στάθηκε στα διάφορα ντέρμπι που έχει αγωνιστεί ή έχει παρουσιαστεί ως προπονητής, ξεχωρίζοντας το παιχνίδι των «αιωνίων» στην Ελλάδα όταν έπαιξε με τη φανέλα των Πειραιωτών.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι είναι το πιο δυνατό ντέρμπι που έχει συναντήσει και το τόνισε με κάθε τρόπο προς τους Άγγλους ρεπόρτερ που ήταν παρών στην αίθουσα.

«Έχω υπάρξει σε διάφορα ντέρμπι. Το χειρότερο ντέρμπι που έχω υπάρξει είναι το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι ένα πολύ καυτό παιχνίδι. Υπάρχουν ιδιαίτερα παιχνίδια για τους οπαδούς, τους παίκτες, το τεχνικό σταφ. Είναι ξεχωριστό παιχνίδι για όλους».

Ο Έντσο Μαρέσκα θυμήθηκε το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό με αφορμή το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι με τη συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ.

🗣️ "The worst one is Olympiakos v Panathinaikos. I promise you that is very hot!"



How does Enzo Maresca feel the Manchester derby compares to others across Europe?



🔗 More here: https://t.co/LVv2Qg1Yw9#ManCity #MCFC #MUFC #BBCFootball pic.twitter.com/4zfxRIF2JR — BBC Sport Manchester (@BBCRMsport) September 11, 2026

gazzetta.gr