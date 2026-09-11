Οι πιθανότητες να κάνει ντεμπούτο με τον Ολυμπιακό ο Μπέιλι πριν τη διακοπή

Ένα από τα τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού ήταν ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος ήρθε με κανονική μεταγραφή από την Άστον Βίλα προκειμένου να αναβαθμίσει τη μεσοεπιθετική γραμμή των Πειραιωτών.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει μπει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και ήδη μετράει δύο μέρες που έχει βγάλει φουλ πρόγραμμα με την υπόλοιπη ομάδα, με αποτέλεσμα να είναι ορατό το ενδεχόμενο να τεθεί στη διάθεση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ πριν τη διακοπή ώστε να κάνει το ντεμπούτο του.

Να θυμίσουμε πως ο ίδιος έχει προστεθεί στην ευρωπαϊκή λίστα της ομάδας και έχει δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες της League Phase του Europa League.

gazzetta.gr