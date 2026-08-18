Τρελάθηκε ο πρόεδρος της Ντιναμό Σίτι και πέταγε πενηντάευρα στα αποδυτήρια - Τρελό πριμ για αποκλεισμό της Πάφου!

-Ντιναμό Σίτι: Την «χτύπησε» η γρίπη πριν την Πάφο!

Το αλβανικό Top Channel, παρουσίασε την πιο πάνω φωτογραφία με τον πρόεδρο της Ντιναμό Σίτι να ρίχνει χαρτονομίσματα των 50 στα αποδυτήρια έπειτα από την πρόκριση επί της Άουντα.

Ο Αρντιάν Μπαρδί, τρελάθηκε μετά την πρόκριση στα Play Off του Conference League και κατέβηκε στα αποδυτήρια του γηπέδου για να δώσει συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές.

Μάλιστα δεν έμεινε μέχρις εκεί αφού οι κάμερες τον τσάκωσαν να πετάει πενηντάευρα στον αέρα στους ποδοσφαιριστές του.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ σημειώνει πως ο Μπαρδί έταξε πριμ στους παίκτες ύψους 500.000 ευρώ εάν καταφέρουν να αποκλείσουν την Πάφο.