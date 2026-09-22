Κάθε ματς και άλλος!

Το πρώτο μέρος του δύσκολου προγράμματος της Ομόνοιας, σε Κύπρο και Ευρώπη, έχει ολοκληρωθεί με θετικό πρόσημο, καθώς το τρίποντο στο παιχνίδι με την Ε.Ν Ύψωνα τοποθετεί τους πράσινους στο -1 από την κορυφή, ενώ προ ημερών καταγράφηκε η πρώτη νίκη στη League Phase του Europa League και μάλιστα κόντρα στη Θέλτα.

Ο Χένινγκ Μπεργκ, που απουσίαζε από το προχθεσινό παιχνίδι λόγω τιμωρίας, έχει καταγράψει πολλά θετικά στο μπλοκάκι του. Αρχικά, η ομάδα του δείχνει σημάδια χημείας και ομοιογένειας. Συγκριτικά με τις μέτριες εμφανίσεις κόντρα στην Καϊράτ -οι οποίες ήταν οι πρώτες της σεζόν και είχαν ιδιομορφίες λόγω αποβολών- το σύνολο του Νορβηγού δείχνει βελτίωση παιχνίδι με παιχνίδι. Ήταν δεδομένο και επόμενο πως η Ομόνοια χρειαζόταν χρόνο, λόγω των αρκετών αλλαγών στη μεσοεπιθετική γραμμή. Βέβαια, το σκοράρισμα δεν αφορά μόνο αυτήν.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, που χαροποιεί άπαντες στο Γέρι, είναι οι εννέα διαφορετικοί σκόρερ σε Κύπρο και Ευρώπη! Πρώτος είναι ο Ντιονί που πέτυχε ήδη 6 γκολ. Μπορεί να μην σκόραρε στις τελευταίες αναμετρήσεις, όμως ο 34χρονος κάνει αθόρυβη δουλειά και έχει συμμετοχή στις επιθετικές ενέργειες της ομάδας του. Απ' εκεί και πέρα, δύο γκολ σημείωσε ο Παναγιώτης Αντρέου.

Η... λίστα δεν τελειώνει σε αυτούς. Η Ομόνοια βρήκε γκολ από τους: Μπάλκοβετς, Σάτκα, Μπράουερς, Κουλιμπαλί, Τανάσε, Ντουβέρν και Τάνκοβιτς. Οι επτά αυτοί παίκτες προστέθηκαν στους σκόρερ κι αυτό ευχαριστεί τον Μπεργκ, που βλέπει πως η ομαδική δουλειά που γίνεται δίνει την ευκαιρία σε όλους να βρεθούν σε θέση βολής.