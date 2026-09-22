Στην αντεπίθεση η Ρεάλ Μαδρίτης: «Ο Τέμπας είναι εμμονικός μαζί μας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άργησε να... σηκώσει το γάντι και να απαντήσει στα καυστικά σχόλια που έκανε εις βάρος της ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας.

Λίγη μόνο ώρα μετά την «επίθεση» που έκανε ο Τέμπας προς τους «μερένχες», υποστηρίζοντας ότι η Ρεάλ... κρύβει τα αγωνιστικά της προβλήματα κάτω από τις δικαιολογίες περί κακής διαιτησίας, ο σύλλογος της Μαδρίτης απάντησε με βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Συγκεκριμένα, χαρακτήρισε τον πρόεδρο της La Liga «εμμονικό» με τη Ρεάλ, που συνεχώς απαξιώνει και επιτίθεται στην ομάδα, ζητώντας ανοικτά από όλους να αποχωρήσει από τη διοικητική του θέση καθώς δεν την εκπροσωπεί με εντιμότητα και ακεραιότητα!

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σχετικά με τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της LaLiga, Χαβιέρ Τέμπας, η Ρεάλ Μαδρίτης επιθυμεί να δηλώσει τα εξής:

Ο σύλλογός μας θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο πρόεδρος της LaLiga χρησιμοποιεί τη θεσμική του θέση για να συνεχίζει να απαξιώνει και να επιτίθεται στη Ρεάλ Μαδρίτης με τον τρόπο που το κάνει σε κάθε δημόσια παρέμβασή του. Επίσης, είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το ότι ο άνθρωπος που έχει την ευθύνη να εκπροσωπεί και να προστατεύει τα συμφέροντα όλων των συλλόγων της LaLiga, συνεχίζει να είναι εμμονικός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, μετατρέποντας τον σύλλογό μας σε μόνιμο στόχο των δημόσιων επιθέσεών του.

Η τελευταία του παρέμβαση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και ακατανόητη, ανάρμοστη για έναν υπεύθυνο διαχειριστή, καθώς την πραγματοποιεί σχολιάζοντας το άρθρο ενός ανεξάρτητου δημοσιογράφου σε ένα ψηφιακό μέσο. Παρόλα αυτά, αντιδρά κατά του συλλόγου μας, επιτρέποντας μάλιστα στον εαυτό του να αξιολογεί την αθλητική μας στρατηγική, κάτι που αποτελεί πλήρη παραλογισμό και ανευθυνότητα.

Είναι εντελώς εκπληκτικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της LaLiga αφιερώνει τον χρόνο του και τα προσωπικά του κανάλια για να προσπαθεί πάντα να διασύρει δημόσια τη Ρεάλ Μαδρίτης, αντί να συμβάλλει, με την ευθύνη του αξιώματός του, στη δημιουργία εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς που οφείλουν να εγγυώνται την αμεροληψία της διοργάνωσης. Με αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει να βλάπτει την εικόνα του πρωταθλήματός μας και του ισπανικού ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Λαμβάνοντας υπόψη αυτή την απαράδεκτη και διαρκή συμπεριφορά, θεωρούμε ότι το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην Ισπανία έχει άμεση ανάγκη από έναν ηγέτη ικανό να το διοικήσει και να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές του, τηρώντας τη θεμελιώδη υποχρέωση της ουδετερότητας. Χρειάζεται κάποιον που να κατανοεί τη φύση του αξιώματός του, διότι ο πρόεδρος της LaLiga δεν είναι ο ιδιοκτήτης της διοργάνωσης, αλλά ένας διαχειριστής στην υπηρεσία των συλλόγων που τη συγκροτούν και του εμπιστεύονται τη διεύθυνσή της. Οι σύλλογοι χρειαζόμαστε κάποιον που να υπηρετεί αυτή την αποστολή με εντιμότητα».

sport-fm.gr