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Ήχησε νωρίς ο συναγερμός

ΑΓΑΘΗ ΚΛΩΝΑΡΗ

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Οι γαλάζιοι δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ

Ανώμαλη προσγείωση με λάθη που προβληματίζουν. Ίσως με αυτή την πρόταση να μπορούσε να περιγράψει κάποιος το παιχνίδι στο οποίο η Πάφος ηττήθηκε 0-2 από την ΑΕΛ. Οι γαλάζιοι δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια μετά τη νίκη επί της ΑΕΚ και έχασαν εκ νέου τόσο την κορυφή όσο και... έδαφος. Το σύνολο του Σα Πίντο παρουσίασε ατομικά λάθη που στοίχησαν και γι' αυτό στάθηκε σε αυτά.

«Δεν γίνεται να κάνεις τέτοια λάθη αν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό», ήταν μεταξύ άλλων το σχόλιο του Πορτογάλου, ο οποίος εντόπισε πως η ομάδα του υστέρησε σε συγκέντρωση. Η Πάφος δέχθηκε τα πρώτα της γκολ στο πρωτάθλημα, καθώς στις προηγούμενες τρεις αναμετρήσεις διατήρησε το μηδέν. Αυτό ήταν αρκετό για να ηχήσει καμπανάκι, ενόψει της συνέχειας.

Βλέπετε, μετά τη διακοπή διάρκειας 15 ημερών, η παφιακή ομάδα μπαίνει σε δύσκολο πρόγραμμα καθώς θα αρχίσουν οι υποχρεώσεις για τη League Phase του Conference League, όπου για την 1η αγωνιστική θα αναμετρηθεί με την Αταλάντα (15/10). Πριν από αυτό, θα διεξαχθεί το ντέρμπι με την Ανόρθωση και μετά αυτό με τον ΑΠΟΕΛ. Ματς που... διευκρινίζουν πως τα λάθη, απαγορεύονται! 

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