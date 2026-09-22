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Γιαμάλ: «Δεν είναι παράλογος κάποιος εάν θεωρεί ότι ο Μέσι πρέπει να πάρει τη Χρυσή Μπάλα»

ΓΗΠΕΔΟ

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Παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη Χρυσή Μπάλα

Με τη διακοπή των εθνικών ομάδων να είναι σε ισχύ, ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε μία μεγάλη συνέντευξη, στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στη Χρυσή Μπάλα.

Ο 19χρονος Ισπανός είναι και φέτος υποψήφιος για την κατάκτησή της, ωστόσο δεν θεωρεί κάποιον παράλογο εάν πιστεύει ότι φέτος τη δικαιούται είτε ο Λιονέλ Μέσι είτε ο Ρόδρι. Παράλληλα, ο νεαρός άσος αναγνώρισε πως υπάρχουν αρκετοί παίκτες που μπορούν να διεκδικήσουν το σημαντικό βραβείο.

Για την περσινή σεζόν, από την οποία θα κριθεί και ο νικητής του πολυπόθητου βραβείου, ο Γιαμάλ, σε συνολικά 45 εμφανίσεις με την Μπαρτσελόνα, κατέγραψε 24 γκολ και μοίρασε 18 ασίστ.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Λαμίν Γιαμάλ για τη Χρυσή Μπάλα:

«Αν κάποιος θεωρεί ότι ο Μέσι ή ο Ρόδρι αξίζουν τη Χρυσή Μπάλα, είναι μία άποψη που αξίζει σεβασμό και δεν είναι κάτι παράλογο. Υπάρχουν πολλοί σπουδαίοι παίκτες που έχουν λόγους για τους οποίους μπορούν να θεωρούνται φαβορί. Όλοι έχουν τη δική τους άποψη και εγώ θέλω να τη σεβαστώ».

sport-fm.gr

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