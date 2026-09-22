Σοβαρό «πλήγμα» με Βαλβέρδε

Αυτό σημαίνει πως θα χάσει και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του για τις φιλικές αναμετρήσεις απέναντι σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία καθώς ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο μετά το επικίνδυνο μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Κανγκ-ιν Λι στο ντέρμπι με την Ατλέτικο στην ήττα της ομάδας του με 2-1.

Η διοίκηση των «μερένγκες» έκανε λόγο για «σοβαρό τραυματισμό» καταδικάζοντας τον επικίνδυνο μαρκάρισμα από τον Νοτιοκορεάτη.

sdna.gr