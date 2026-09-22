Σοβαρό «πλήγμα» με Βαλβέρδε
ΓΗΠΕΔΟ
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισπανικού Τύπου την Τρίτη, ο Ουρουγουανός μέσος θα βρεθεί εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετές εβδομάδες
Αυτό σημαίνει πως θα χάσει και τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας της χώρας του για τις φιλικές αναμετρήσεις απέναντι σε Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ινδία καθώς ο αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης, διαγνώστηκε με διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο μετά το επικίνδυνο μαρκάρισμα που δέχθηκε από τον Κανγκ-ιν Λι στο ντέρμπι με την Ατλέτικο στην ήττα της ομάδας του με 2-1.
Η διοίκηση των «μερένγκες» έκανε λόγο για «σοβαρό τραυματισμό» καταδικάζοντας τον επικίνδυνο μαρκάρισμα από τον Νοτιοκορεάτη.
sdna.gr