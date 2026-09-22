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«Φωνάζει» το... πρόβλημα

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

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Η Ανόρθωση δείχνει μπλοκαρισμένη επιθετικά

Η Ανόρθωση προσγειώθηκε κάπως ανώμαλα και η ήττα με το βαρύ 3-0 από τη Νέα Σαλαμίνα τής... υπενθύμισε πως χρειάζεται πάρα πολλή δουλειά. Σε όλους τους τομείς, μα ειδικά στην επίθεση. Μοιάζει μπλοκαρισμένη, έχοντας πετύχει μόλις τρία γκολ, εκ των οποίων τα δύο από την άσπρη βούλα και το άλλο από στημένη φάση. Στα δύο από τα τέσσερα παιχνίδια δεν σκόραρε, αν και με τους ερυθρολεύκους ήταν άτυχη αλλά βρήκε και τον αντίπαλο πορτιέρο σε καλή μέρα.

Ο προπονητής Νέστορ Ελ Μαέστρο καλείται να βρει τη φόρμουλα ώστε με την επανέναρξη να αλλάξει η εικόνα. Υπάρχουν δυνατότητες και φάνηκε ιδιαίτερα στο νικηφόρο παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ. Όμως της λείπει η σταθερότητα.

Mε την επανέναρξη η «Κυρία» θα υποδεχθεί την Πάφο και ακολούθως θα παίξει εκτός με την Ομόνοια 29ης Μαΐου και εντός με την Ομόνοια Αραδίππου.

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