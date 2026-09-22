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Μπαρτζώκας: «Θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε τη χημεία που είχαμε»

ΓΗΠΕΔΟ

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Μίλησε για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας και για το τι χρειάζεται ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη φετινή Ευρωλίγκα με δοκιμασία στην έδρα της Μπασκόνια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης!

Σε βίντεο που ανέβασε η Ευρωλίγκα λίγο πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» μίλησε για τη μαγική πορεία μέχρι την κατάκτηση του τίτλου πριν από μερικούς μήνες, αλλά και για τον χρόνο που χρειάζεται η ομάδα του μετά από τις πολύ σημαντικές προσθήκες που έκανε, για να βρει τη χημεία που είχε πέρσι!

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Το να κερδίζεις τρόπαια είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορείς να έχεις. Το να είσαι μέρος μίας τόσο δύσκολης διοργάνωσης όπως η Ευρωλίγκα, νιώσαμε πολύ χαρούμενοι, ευγνώμονες για την ευκαιρία που είχαμε στη ζωή μας. Πρέπει να κάνουμε ένα μικρό rebuild στην ομάδα μας, να ανανεώσουμε το κίνητρο. Ήρθα πολύ σημαντικοί παίκτες. Έχουμε ταλαντούχα ομάδα, αλλά θέλουμε λίγο χρόνο για να ενωθούμε και να χτίσουμε την ίδια χημεία που είχαμε στα αποδυτήρια και το παρκέ.

Οι Βεζένκοφ και Μοντέρο είναι τόσο ταλαντούχοι παίκτες, δεν ξέρουν μόνο να σκοράρουν αλλά και να πασάρουν και να παίζουν μαζί. Σέβονται ο ένας τον άλλον. Βλέπω στο παρκέ ότι τους αρέσει να παίζουν μαζί γιατί αναγνωρίζουν την αξία και το ταλέντο που έχουμε. Είναι τρομερό συναίσθημα για κάθε προπονητή».

sport-fm.gr

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