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«Οι φωνές δεν είναι ανάλογες της διαιτησίας» - Τι ειπώθηκε για την παραίτηση Δημήτρη Γρηγόρη

ΓΗΠΕΔΟ

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Η θέση της ΚΟΠ για το ενδεχόμενο καθόδου ξένων διαιτητών και τι γίνεται μετά την επιστολή παραίτησης του εκπροσώπου της Ομόνοιας

Αναφορά στα παράπονα των ομάδων για τους διαιτητές και την απαίτηση για κάθοδο ξένων διαιτητών έκανε σε δηλώσεις του ο εκπρόσωπος Τύπου της ΚΟΠ, Κωνσταντίνος Σιαμπουλλής. Μίλησε επίσης για την επιστολή παραίτησης του Δημήτρη Γρηγόρη από την Επιτροπή της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ για θέματα διαιτησίας.

Για τη διαιτησία και το θέμα καθόδου ξένων διαιτητών: «Θεωρούμε πως οι φωνές και διαμαρτυρίες δεν είναι ανάλογες της διαιτησίας. Ασφαλώς έχουν γίνει λάθη, δεν είναι όλα τέλεια, όχι όμως στο βαθμό της έντασης των φωνών. Είναι πάντα η εύκολη λύση η διαιτησία. Δεν θα αλλάξει η κατάσταση αλλά οι φωνές που ακούγονται, οι ανακοινώσεις, οι δηλώσεις δεν είναι ανάλογες με τα λάθη. Η κάθοδος ξένων στο VAR είναι θέμα που έθεσε ο πρόεδρος της ΚΟΠ στον κ. Νταμάτο. Το τι έχει λεχθεί στη σύσκεψη την περασμένη Πέμπτη έχει ληφθεί υπόψιν από την ηγεσία της Ομοσπονδίας και όταν υπάρχει απόφαση θα ενημερώσουμε».

Για την επιστολή Γρηγόρη: «Συζητήθηκε το θέμα. Έγινε αποδεκτή η παραίτηση Γρηγόρη και σύντομα θα ληφθεί απόφαση για το πώς θα προχωρήσει η επιτροπή και αν θα αντικατασταθεί ή όχι ο κ. Γρηγόρη».

Για το γεγονός πως δεν υπάρχει πλέον σταθερή επεξήγηση φάσεων κάθε εβδομάδα: «Επεξήγηση φάσεων θα γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις μόνο όταν το κρίνει ο κ. Νταμάτο. Πέρσι έγινε σε δυο περιπτώσεις».

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