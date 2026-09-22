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ΑΕΛ σε ΑΠΟΕΛ: «Πιο εύκολο να αναζητούνται ευθύνες στον Καφού παρά να ζητούνται απαντήσεις»

ΓΗΠΕΔΟ

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Το τρίτο ημίχρονο... συνεχίζεται

Άμεση απάντηση από την ΑΕΛ στην ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού εξέδωσε ανακοίνωση, μετά τα όσα ισχυρίζεται η αντίστοιχη της πρωτεύουσας. 

Αναλυτικά: 

Με αφορμή τις ανακοινώσεις του ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ θα περιοριστεί για ακόμη μία φορά στα πραγματικά γεγονότα και όχι στη δημιουργία εντυπώσεων.

Όλες αυτές τις μέρες η ΑΕΛ αναφέρεται αποκλειστικά στην ομάδα της, στον ποδοσφαιριστή της και σε ένα πολύ συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά την παράνομη παρέμβαση στη διαδικασία του VAR και στην παροχή οδηγιών από πρόσωπα που, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, δεν θα έπρεπε να παρεμβαίνουν. Και αυτό δεν αποτελεί πλέον θέση ή εκτίμηση της ΑΕΛ. Είναι κάτι που επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την ΚΟΠ.

Αντί λοιπόν ο ΑΠΟΕΛ να επιδείξει το ίδιο ενδιαφέρον για το ουσιώδες ζήτημα της υπόθεσης που αφορά εξωτερική παρέμβαση προς το VAR, καθώς και στη διερεύνηση κάθε ενδεχομένου που αφορά πιθανή χειραγώγηση του αγώνα, επιλέγει να ασχοληθεί με τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ και να επιχειρεί να μετατρέψει μια υπόθεση που αφορά πρωτίστως τη διαδικασία λειτουργίας του VAR και την τήρηση των κανονισμών, σε μια συζήτηση αποκλειστικά γύρω από τον Καφού που, στο τέλος της ημέρας, είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και η ΑΕΛ είναι αυτή που έχει κάθε λόγο να υπερασπιστεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του! Προφανώς για κάποιους είναι πολύ πιο εύκολο να αναζητούνται ευθύνες στον ποδοσφαιριστή της ΑΕΛ παρά να ζητούνται απαντήσεις για το ποιος παρενέβη, ποιος έδωσε τις οδηγίες, με ποια διαδικασία και γιατί αγνοήθηκαν τα πρωτόκολλα.

Η ΑΕΛ δεν πρόκειται να ακολουθήσει αυτή την τακτική. Δεν πρόκειται να επιτρέψει να μετατραπεί ένα σοβαρό θεσμικό ζήτημα σε προσωπική συζήτηση για έναν ποδοσφαιριστή. Ο Καφού είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ και η ΑΕΛ θα υπερασπιστεί τα δικαιώματα του ως οφείλει. Η λειτουργία, όμως, του VAR αφορά ολόκληρο το κυπριακό ποδόσφαιρο.

Ως εκ τούτου καλούμε τον ΑΠΟΕΛ να σταματήσει το παιχνίδι των εντυπώσεων με ανακοινώσεις που αφορούν τον ποδοσφαιριστή μια άλλης ομάδας που αδίκως και παρανόμως τιμωρήθηκε και να ασχοληθεί σοβαρά με την παράνομη παρέμβαση στη διαδικασία του VAR και στην όλη προσπάθεια που ξεκίνησε από όλους τους αρμόδιους φορείς για πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το ερώτημα παραμένει απλό και συγκεκριμένο: ποιος παρενέβη στο VAR, με ποια ιδιότητα και προς όφελος ποιου;

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