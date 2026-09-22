Σοκ με Τάχα Άλι και Παβλένκα, μπαίνουν και οι δυο στο χειρουργείο!
ΓΗΠΕΔΟ
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Απίστευτα πράγματα στον ΠΑΟΚ με τους τραυματίες
Ένα 2026 που συνεχίζει να χτυπά αλύπητα τον ΠΑΟΚ!
Ένα «διπλό» με τρία γκολ στο Αγρίνιο που δεν μπορεί να πανηγυριστεί και ν’ αποτελέσει αιτία χαράς και ηρεμίας.
Ο ΠΑΟΚ χάνει για εύλογο χρονικό διάστημα τους Τάχα Άλι και Γίρι Παβλένκα, αφού αμφότεροι αναγκάζονται να περάσουν την πόρτα του χειρουργείου!
Και για τους δυο η διάγνωση είναι εξάρθρωση ώμου στην πρόσφατη αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, το βράδυ της περασμένης Κυριακής.
Ο Άλι είχε υποστεί ακριβώς το ίδιο το καλοκαίρι στα ευρωπαϊκά προκριματικά και πλέον έχει αποκτήσει ευπάθεια που θα τον ζορίσει πολύ, ενώ, ο πορτιέρε της ομάδας τραυματίστηκε σε σύγκρουση με τον Ελουστόντο, ο οποίος επίσης είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή!
sport-fm.gr