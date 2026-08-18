Ντιναμό Σίτι: Την «χτύπησε» η γρίπη πριν την Πάφο!

Η γρίπη ταλαιπωρεί την Ντιναμό Σίτι και αποτέλεσε την αφορμή να ακυρωθεί η προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη (18/8) δημοσιογραφική διάσκεψη προκειμένου να παρουσιαστούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου.

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το newsport.al, η δημοσιογραφική διάσκεψη θα γινόταν στις 11:00 το πρωί όμως ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω γρίπης η οποία «χτύπησε» την ομάδα.

Όπως αναφέρει το αλβανικό μέσο, η ομάδα έλαβε αυτή την απόφαση προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού ενόψει των αγώνων που ακολουθούν.

Μένει λοιπόν να δούμε αν η κατάσταση αυτή είναι ικανή για να αφήσει εκτός του πρώτου αγώνα με την Πάφο, ποδοσφαιριστές των Αλβανών.