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Ντιναμό Σίτι: Την «χτύπησε» η γρίπη πριν την Πάφο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ντιναμό Σίτι: Την «χτύπησε» η γρίπη πριν την Πάφο!

Απρόοπτο στην αντίπαλο της παφιακής ομάδας στο πλαίσιο των Play Off του Conference League

Η γρίπη ταλαιπωρεί την Ντιναμό Σίτι και αποτέλεσε την αφορμή να ακυρωθεί η προγραμματισμένη για σήμερα Τρίτη (18/8) δημοσιογραφική διάσκεψη προκειμένου να παρουσιαστούν τα δύο τελευταία μεταγραφικά αποκτήματα του συλλόγου. 

Σύμφωνα με τα όσα γράφει το newsport.al, η δημοσιογραφική διάσκεψη θα γινόταν στις 11:00 το πρωί όμως ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή λόγω γρίπης η οποία «χτύπησε» την ομάδα. 

Όπως αναφέρει το αλβανικό μέσο, η ομάδα έλαβε αυτή την απόφαση προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του ιού ενόψει των αγώνων που ακολουθούν. 

Μένει λοιπόν να δούμε αν η κατάσταση αυτή είναι ικανή για να αφήσει εκτός του πρώτου αγώνα με την Πάφο, ποδοσφαιριστές των Αλβανών. 

 

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ΠΑΦΟΣ FC

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