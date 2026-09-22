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Ξεσπιτώνεται ξανά η Μπαρτσελόνα

ΓΗΠΕΔΟ

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Εγκρίθηκε επιπλέον δάνειο για την ολοκλήρωση των έργων στο Καμπ Νου

Ξεσπιτώνεται ξανά η Μπαρτσελόνα!

Όπως ήταν αρχικά στο πλάνο, οι «μπλαουγκράνα» θα χρειαστεί να αποχωριστεί ξανά προσωρινά την έδρα της, όταν θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν οι εργασίας της ολικής ανακαίνισης του Καμπ Νου.

Μάλιστα, όπως προέκυψε από τη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, έγινε γνωστό το χρονοδιάγραμμα, με τον αντιπρόεδρο του συλλόγου, Φεράν Ολιβέ, να αποκαλύπτει ότι η Μπαρτσελόνα θα ολοκληρώσει τη φετινή σεζόν αγωνιζόμενη στη φυσική της έδρα, όμως θα χρειαστεί να... ξεσπιτωθεί για το πρώτο μισό της σεζόν 2027-28, όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακαίνισης του ιστορικού της γηπέδου με σημαντικότερη προσθήκη αυτή της νέας οροφής.

Παράλληλα, εγκρίθηκε και το νέο δάνειο ύψους 510 εκατ. ευρώ που θα χρειαστεί να πάρει η Μπαρτσελόνα, με το συνολικό χρέος του καταλανικού συλλόγου να φτάνει τα 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ανάλογα με τις ημερομηνίες αποπληρωμής και τους αντίστοιχους τόκους.

Έτσι, η Μπαρτσελόνα αναμένεται να δώσει τα εντός έδρας παιχνίδια της κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού της επόμενης σεζόν στο «Estadi Olimpic Lluis Companys» του Μονζουίκ, πριν επιστρέψει στο, ολοκληρωμένο πλέον, νέο Καμπ Νου, το οποίο θα φιλοξενήσει και τον τελικό του Champions League το 2029!

sport-fm.gr

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