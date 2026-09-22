Βάρος στο «πάντρεμα» παλιών και νέων

Ρεπό ξεκούρασης μέχρι και αύριο Τετάρτη έδωσε ο Ρούμπεν Σεγιές στους παίκτες του, προκειμένου να πάρουν ανάσες λόγω της μεγάλης διακοπής του πρωταθλήματος. Κατά τη διάρκεια της διακοπής η τεχνική ηγεσία των κιτρινοπράσινων θα δουλέψει, κυρίως, πάνω σε θέματα συνοχής και ομοιογένειας, έτσι ώστε να ενσωματωθούν πλήρως και οι ποδοσφαιριστές που αποκτήθηκαν τον Αύγουστο. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια για να βελτιωθούν κάποια πράγματα στο παιχνίδι της ομάδας. Τις επόμενες μέρες θα απουσιάζουν από τις προπονήσεις της ΑΕΚ πέντε διεθνείς ποδοσφαιριστές. Συγκεκριμένα, οι Παρασκευά, Χ. Κυριάκου και Πηλέας θα είναι με την αποστολή της Εθνικής Κύπρου, ο Πάνκοφ με την Εθνική Ελπίδων Βουλγαρίας και ο Τρίκα με την Εθνική Ελπίδων Ρουμανίας. Ο Αμίν δεν κλήθηκε στην Εθνική Ιράκ λόγω του τραυματισμού του. Εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμος με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, όπως και ο Σαμπορίτ.

Όταν θα ξεκινήσει ξανά ο μαραθώνιος, η ΑΕΚ θα υποδεχθεί την Ομόνοια Αραδίππου και θα ακολουθήσουν δύο ντέρμπι, με τον Άρη εκτός έδρας και με την Ομόνοια στην «Αρένα». Η μέχρι σήμερα συγκομιδή των εννέα βαθμών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές θεωρείται ικανοποιητική, παρ' όλο που στην ΑΕΚ πιστεύουν ότι θα μπορούσε να ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Οι Λαρνακείς έχουν το απόλυτο των επιτυχιών στα δύο δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια που έδωσαν με Σαλαμίνα και Ομόνοια 29ης Μ., ενώ στην «Αρένα» κέρδισαν στην πρεμιέρα τον ΑΠΟΕΛ αλλά ηττήθηκαν από την Πάφος FC, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων.

Δύο φιλικά

Στο μεταξύ, για να διατηρηθούν οι ποδοσφαιριστές σε εγρήγορση και σε αγωνιστικό ρυθμό, αφού το επόμενο επίσημο παιχνίδι είναι ορισμένο στις 12 Οκτωβρίου, η ΑΕΚ διευθέτησε δύο φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο θα γίνει την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, με αντίπαλο τη Ν. Σαλαμίνα, στο βοηθητικό γήπεδο της ΑΕΚ. Το παιχνίδι θα είναι κεκλεισμένων των θυρών. Το δεύτερο θα γίνει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου (19:00), στην «Αρένα», με τον Απόλλωνα, στην παρουσία φιλάθλων.