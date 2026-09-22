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Ενόχλησε ο τρόπος της ήττας

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο τρόπος που ήρθε η ήττα από την ΑΕΛ προβλημάτισε στο στρατόπεδο της Πάφος FC

Το να ηττηθείς δεν είναι κάτι το παράξενο. Για την Πάφος FC, ωστόσο, η ήττα από την ΑΕΛ προβλημάτισε περισσότερο για τον τρόπο που ήρθε μιας και δεν παρουσιάστηκε ανταγωνιστική και ήταν πολύ κάτω από προηγούμενές τις εμφανίσεις. Έκανε λάθη στο μεσοαμυντικό κομμάτι που δεν μας συνήθισε ενώ δεν μπόρεσε να βγάλει αντίδραση όταν έμεινε πίσω στο σκορ. Έλειψε η δημιουργικότητα και το καθαρό μυαλό. Δεν είναι μακριά από την κορυφή, όμως οι δύο εντός έδρας απώλειες τής αφαίρεσαν το δικαίωμα να βρίσκεται στο πρώτο σκαλοπάτι του πίνακα.

Ο προπονητής, Ρικάρντο Σα Πίντο, βλέπει τη διακοπή ως μία καλή ευκαιρία να προετοιμάσει την ομάδα του ενόψει του δύσκολου προγράμματος σε διπλό ταμπλό. Όμως πρέπει να βρεθεί και η χημεία για να μην κοστίζουν οι προσθαφαιρέσεις στην ενδεκάδα. Υπάρχει ποσότητα και ποιότητα στο ρόστερ, το οποίο ο Πορτογάλος τεχνικός καλείται να διαχειριστεί σωστά ώστε να καλυφθεί η απόσταση.

Οι παίκτες θα πάρουν τις ανάσες τους, που είναι άκρως απαραίτητες μετά από ένα κοπιαστικό δίμηνο. Εκτιμάται πως με την επανέναρξη θα είναι διαθέσιμος ο Κορέια, ένας παίκτης που κάνει τη διαφορά όταν είναι υγιής.

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ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟμαδεςΠΑΦΟΣ FC

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