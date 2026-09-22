Τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Μαυροβουνίου - Εκτός προπονήσεων δύο

Απογευματινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών την Τρίτη.

Η προπόνηση έγινε στον Αρχάγγελο. Δεν προπονήθηκαν οι Λαΐφης και Σιέλης οι οποίοι ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά. Μεταξύ αυτών και ο Έκτωρ Κυπριανού που ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις της Εθνικής μας.

Την Τετάρτη το πρωί η Εθνική θα προπονηθεί στον Αρχάγγελο και το απόγευμα, στις 17:30, θα αναχωρήσει για την Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, εκεί όπου την Παρασκευή, στις 21:45 θα αντιμετωπίσει την Εθνική ομάδα της χώρας για την πρώτη αγωνιστική του Nations League.

Η προετοιμασία για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με προπόνηση στο στάδιο Gradski της Ποντγκόριτσα στις 19:00 (ώρα Κύπρου).