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Τα αγωνιστικά δεδομένα ενόψει Μαυροβουνίου - Εκτός προπονήσεων δύο

ΓΗΠΕΔΟ

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Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη

Απογευματινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της Εθνικής μας ομάδας των Ανδρών την Τρίτη. 

Η προπόνηση έγινε στον Αρχάγγελο. Δεν προπονήθηκαν οι Λαΐφης και Σιέλης οι οποίοι ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα λόγω τραυματισμού. 

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά. Μεταξύ αυτών και ο Έκτωρ Κυπριανού που ενσωματώθηκε σήμερα στις προπονήσεις της Εθνικής μας. 

Την Τετάρτη το πρωί η Εθνική θα προπονηθεί στον Αρχάγγελο και το απόγευμα, στις 17:30, θα αναχωρήσει για την Ποντγκόριτσα του Μαυροβουνίου, εκεί όπου την Παρασκευή, στις 21:45 θα αντιμετωπίσει την Εθνική ομάδα της χώρας για την πρώτη αγωνιστική του Nations League. 

Η προετοιμασία για τον αγώνα με το Μαυροβούνιο θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη με προπόνηση στο στάδιο Gradski της Ποντγκόριτσα στις 19:00 (ώρα Κύπρου). 

Κατηγορίες

ΚΥΠΡΟΣΕθνικη - ΚΟΠ

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