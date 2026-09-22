Εμπαπέ: «Ήμουν κοντά στη Λίβερπουλ - Η μάμα μου ερωτεύτηκε το Άνφιλντ»

Στο μεγάλο φλερτ που είχε πριν από μερικά χρόνια με τη Λίβερπουλ που θα μπορούσε να αλλάξει όλο τον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη, μίλησε ο Κιλιάν Εμπαπέ!

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενήθηκε στο «Athletic» και αποκάλυψε πως βρέθηκε μια... ανάσα από τη μεταγραφή του στους «reds» όταν ακόμα ήταν ποδοσφαιριστής της Μονακό, με τη μητέρα του να ήταν ερωτευμένη με την πόλη του Μέρσεϊσαϊντ και το «Άνφιλντ»!

Μεταξύ άλλων ανέφερε πως έτρεφε μεγάλο σεβασμό στον Γιούργκεν Κλοπ και στον τρόπο παιχνιδιού του βρετανικού συλλόγου, ωστόσο, προτίμησε την Παρί Σεν Ζερμέν και την παραμονή του στη Γαλλία, θέλοντας να «χτίσει» μια σημαντική καριέρα προτού φύγει για το εξωτερικό.

Τα όσα δήλωσε:

«Ήμουν κοντά στη Λίβερπουλ. Η μαμά μου ήταν μεγάλη θαυμάστρια του Γιούργκεν Κλοπ και ο αγαπημένος προορισμός για τη μαμά μου ήταν η Λίβερπουλ. Ήθελε να πάω εκεί!.

Δεν την άκουσα επειδή ήθελα να παίξω στην πόλη μου, το Παρίσι. Δεν ήθελα να φύγω από τη χώρα μου πριν γίνω κάποιος. Αλλά ναι, η μαμά μου έλεγε πάντα, "Λίβερπουλ, θα πας εκεί, θα παίζεις στο Ανφιλντ, θα είναι τρελό για σένα".

«Πήγε εκεί για το πρώτο βήμα των διαπραγματεύσεων. Πήγε στην πόλη, στο γήπεδο, γνώρισε τους ανθρώπους. Έλεγε, "Είναι υπέροχος σύλλογος, όλοι είναι τόσο ευγενικοί, είναι οικογενειακός σύλλογος, μεγάλος σύλλογος".

Πήγε στο Ανφιλντ και ερωτεύτηκε. Παρακολούθησε μερικά παιχνίδια μόνη της, για να νιώσει την ατμόσφαιρα, επειδή ήθελε να με φανταστεί σε αυτό το γήπεδο.

Όλη την ώρα μιλούσαμε και εγώ έλεγα, "Εντάξει, εντάξει, εντάξει!". επειδή ο Γιούργκεν Κλοπ ήταν απίθανος προπονητής. Τον γνώρισα και είχαμε υπέροχη σχέση μαζί του. Τον σεβόμουν πολύ».

sport-fm.gr