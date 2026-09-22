Ενοχλημένοι οι διαιτητές, ανοικτό κάλεσμα στην ΚΟΠ για στήριξη! (ανακοίνωση)

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου, με αφορμή τα έντονα παράπονα των πλείστων ομάδων, μετά το πέρας των τεσσάρων πρώτων αγωνιστικών της σεζόν 2026-27.

Αναλυτικά: Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου παρακολουθεί με προβληματισμό τις τελευταίες ημέρες τις εκατέρωθεν δημόσιες δηλώσεις παραγόντων και γραφείων Τύπου ομάδων της Α’ Κατηγορίας αναφορικά με τη διαιτησία.

Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα κάθε Σωματείου/Ομάδας και κάθε παράγοντα η εκπροσώπου τύπου να εκφράζει τη διαφωνία ή την κριτική του για διαιτητικές αποφάσεις. Η κριτική, όταν ασκείται με τεκμηρίωση, σεβασμό και μέσα στα θεσμικά πλαίσια του ποδοσφαίρου, αποτελεί μέρος καλόπιστης κριτικής, με στόχο τη βελτίωση και όχι την εξυπηρέτηση κρυφών σκοπιμοτήτων.

Ωστόσο, άλλο η θεμιτή κριτική σε μια διαιτητική απόφαση και άλλο οι δημόσιες τοποθετήσεις, γραπτές ή προφορικές, οι οποίες στρέφονται προσωπικά εναντίον διαιτητών, αμφισβητούν το κύρος τους, προσβάλλουν, θίγουν και μειώνουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητά τους ή δημιουργούν συνολικά κλίμα απαξίωσης της διαιτησίας.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί ότι τέτοιες πρακτικές δεν πλήττουν μόνο τον εκάστοτε διαιτητή που αποτελεί αντικείμενο δημόσιας επίθεσης. Κάθε ονομαστική ή προσωπική επίθεση, ιδιαίτερα όταν λαμβάνει χαρακτηριστικά δυσπιστίας επηρεάζει κατ’ επέκταση το κύρος και την αξιοπιστία του συνόλου των διαιτητών και των μελών του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

Η ακραία πίεση που δέχονται σήμερα οι διαιτητές έχει ξεπεράσει τα όρια της λογικής και της αθλητικής δεοντολογίας. Η συνεχής αμφισβήτηση και η ένταση που δημιουργείται γύρω από τις αποφάσεις τους επιβαρύνουν το έργο τους και, κατ’ επέκταση, επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία τούς.

Ως φορέας του ποδοσφαίρου αναμένουμε από την ΚΟΠ να παρακολουθεί ανάλογες συμπεριφορές και όπου διαπιστώνεται υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων, να εφαρμόζονται οι σχετικές διαδικασίες και όπου απαιτείται να παραπέμπονται ενώπιον του Αθλητικού Δικαστή.

Παράλληλα, ο ΣΔΚ διερωτάται κατά πόσο η διαρκής και υπερβολική ενασχόληση με τη διαιτησία σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελεί μια διαχρονικά προσφιλή πρακτική, μέσω της οποίας επιχειρείται να μετατοπιστεί η προσοχή των φιλάθλων από άλλα αγωνιστικά ή διοικητικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι ομάδες. Σε κάθε περίπτωση, η διαιτησία δεν μπορεί να αποτελεί μόνιμο άλλοθι ή εύκολη επιλογή για την απόδοση ευθυνών….

Ο ΣΔΚ θεωρεί ότι, στο παρόν στάδιο η ένταση και η έκταση ορισμένων δηλώσεων είναι υπερβολικές και ξεπερνούν τα όρια της επιτρεπτής κριτικής.

Καλούμε την ΚΟΠ να στηρίξει έμπρακτα την Κυπριακή διαιτησία και να συνεχίσει να εμπιστεύεται τους Κύπριους διαιτητές, αξιολογώντας τους με αντικειμενικά και αγωνιστικά κριτήρια.

Οι πρόσκαιρες πιέσεις και παρεμβάσεις δεν πρέπει να οδηγούν σε μηδενισμό των αγωνιστικών δυνατοτήτων των διαιτητών μας, ούτε σε μια διαρκή αντίληψη ότι η λύση βρίσκεται κατ’ ανάγκη στην επιλογή και την λατρεία των ξένων διαιτητών.

Ο ΣΔΚ εκφράζει την εμπιστοσύνη του στους χειρισμούς της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και τη στήριξή του στον άμεσα προϊστάμενο της Επιτροπής Διαιτησίας, κ. Αντόνιο Νταμάτο, καθώς και στο σύνολο των Κύπριων διαιτητών. Ιδιαίτερη αναφορά στους νέους διαιτητές μας που ανέβηκαν φέτος στην Α’ Κατηγορία και κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο ανώτατο επίπεδο.

Οι Κύπριοι διαιτητές χρειάζονται εμπιστοσύνη, στήριξη και προστασία, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους με ανεξαρτησία, αυτοπεποίθηση και προσήλωση, εξελίσσοντας παράλληλα τις ικανότητές τους και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πρόοδο του Κυπριακού ποδοσφαίρου.

Την ίδια στιγμή, είναι απαραίτητο όλοι και ιδιαίτερα οι εκπρόσωποι και παράγοντες των ομάδων να συμβάλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς υπερβολικές πιέσεις, εντάσεις και αντιπαραθέσεις, που συχνά μεταφέρονται και στους αγωνιστικούς χώρους.

Απαιτείται αλλαγή νοοτροπίας και απομάκρυνση από προκαταλήψεις, πρακτικές και παθογένειες του παρελθόντος. Με αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη και υπευθυνότητα μπορούμε να διαμορφώσουμε τις συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν στη διαιτησία να αναπτυχθεί και να αποτελέσει ακόμη πιο ουσιαστικό πυλώνα του Κυπριακού ποδοσφαίρου.