Σα Πίντο: «Πέσαμε στις παγίδες που είπαμε να αποφύγουμε»

Φανερά απογοητευμένος παρουσιάστηκε ο Σα Πίντο, μετά την ήττα της Πάφου από την ΑΕΚ.

Αναλυτικά: «Για το τι πήγε λάθος θα μιλήσουμε αύριο. Προσπαθήσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, ξέραμε τι να περιμένουμε από την ΑΕΛ. Θα αμυνόταν και θα προσπαθούσε να αξιοποιήσει αντεπιθέσεις. Της βγήκε το παιχνίδι. Μας έλειπε η φρεσκάδα, το καθαρό μυαλό, δεν παίρναμε τις σωστές αποφάσεις.

Προσπαθήσαμε να μειώσουμε τα λάθη μας. Πέσαμε στις παγίδες που είπαμε να αποφύγουμε. Συγχαρητήρια στην ΑΕΛ, τις άξιζε η νίκη. Όταν κάνεις αυτά τα λάθη και θες να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα, θα τα πληρώσεις. Δεν πήγε τίποτα σωστά για εμάς. Μας έλειπε η επιθετικότητα και τα σωστά».