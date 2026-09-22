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Εντυπωσιακή πρεμιέρα και πρόκριση στον δεύτερο γύρο του Open Σιγκαπούρης για Σάκκαρη!

ΓΗΠΕΔΟ

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Επικράτησε με 2-0 σετ της Λίντα Φρουβίρτοβα

Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκκαρη στη Σιγκαπούρη!

Το απόγευμα της Τρίτης (22/09) η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-1) της Τσέχας, Λίντα Φρουβίρτοβα, μετά από 1 ώρα και 26 λεπτά αγώνα, πανηγυρίζοντας έτσι την πρόκριση στον δεύτερο γύρο στο 500άρι τουρνουά WTA!

Παρά το γεγονός πως η Μαρία ξεκίνησε με δυσκολίες το παιχνίδι, χάνοντας το πρώτο γκέιμ του αγώνα, εντούτοις, το Νο.33 της παγκόσμιας κατάταξης ανέβασε σταδιακά ρυθμούς και έφτασε στην κατάκτηση του σετ με σκορ 6-4, νικώντας τα τέσσερα τελευταία γκέιμς!

Το δεύτερο σετ εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο, με τη Σάκκαρη να βρίσκει εξαιρετικό ρυθμό και την αντίπαλό της (Νο. 177) να μην μπορεί σε κανένα σημείο του αγώνα να ακολουθήσει τον ρυθμό της.

Επόμενη αντίπαλος για την Ελληνίδα τενίστρια θα είναι η 31χρονη Γιαπωνέζα, Νάο Χιμπίνο (Νο.190), με τις δύο αθλήτριες να διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/09) με έπαθλο την πρόκριση στην οκτάδα της διοργάνωσης.

sport-fm.gr

 

 

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ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

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