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Σα Πίντο: «Θέλουμε να ζήσουμε ακόμα μια επική βραδιά»

ΓΗΠΕΔΟ

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Σα Πίντο: «Θέλουμε να ζήσουμε ακόμα μια επική βραδιά»

Τα όσα δήλωσαν οι Σα Πίντο και Πέπε στη συνέντευξη Τύπου.

Αισιόδοξος ότι η ομάδα του μπορεί να ανατρέψει την ήττα με 1-0 από τη Σάλτσμπουργκ και να προκριθεί στα πλέι οφ του Europa League εμφανίστηκε στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο προπονητής της Πάφος FC Ρικάρντο Σα Πίντο, ενόψει του αυριανού επαναληπτικού αγώνα στο «Αλφαμέγα» (20:00), για τον τρίτο γύρο της διοργάνωσης. 

 «Έχουμε τη στρατηγική μας και το πλάνο μας. Δεν είναι εύκολο να κάνεις ότι θες με τέτοιο αντίπαλο. Έχουμε το σχέδιο μας. Έχουμε ξανακάνει ανατροπή του σκορ. Είναι μέρος της ιστορίας της ομάδας. Και θέλουμε να το επαναλάβουμε«, είπε και πρόσθεσε: «Για τις επιστροφές των ποδοσφαιριστών θα δούμε στην τελευταία προπόνηση. Ο βαθμός δυσκολίας είναι πολύ ψηλότερος από τη Χάιντουκ. Θέλουμε να ζήσουμε ακόμα μια επική βραδιά. Θέλουμε ο κόσμος να μας στηρίξει». 

Όαον αφορά τις καιρικές συνθήκες, είπε: «Ξέροντας το μέγεθος του αντιπάλου δεν εξαρτάται από τον καιρό το αν θα προκριθούμε».

Αναφορά έκανε και για το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια: «Επικρατεί αισιοδοξία. Το ότι έχουμε ξανακάνει την ανατροπή μας δίνει επιπλέον δύναμη».

Από την πλευρά του ο Πέπε, ο οποίος εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές στη συνέντευξη Τύπου, είπε ότι η ανατροπή απέναντι στη Χάιντουκ, βοηθάει την ομάδα και «λειτουργεί σαν πυξίδα. Θα κάνουμε τα πάντα να το πετύχουμε ξανά.»

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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