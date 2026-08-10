Θωρακίζει το σήμα της η Πάφος FC

Με ανακοίνωση της η Πάφος FC ενημερώνει ότι έχει εγγραφεί στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αναλυτικά:

«Η Πάφος FC ενημερώνει το κοινό, τους συνεργάτες και τους φίλους της ομάδας ότι το εμπορικό σήμα της Πάφος FC έχει επισήμως εγγραφεί στο Μητρώο Εμπορικών Σημάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Πάφος FC αποτελεί ένα σύμβολο που ανήκει στην πόλη, στους ανθρώπους και σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της ιστορίας και της πορείας της. Ως εκ τούτου, η προστασία της ταυτότητας και της εμπορικής υπόστασης του συλλόγου αποτελεί βασική προτεραιότητα της Διοίκησης.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, εκμετάλλευση ή εμπορική αξιοποίηση του σήματος —σε προϊόντα, υπηρεσίες, διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο— προϋποθέτει την προηγούμενη γραπτή συναίνεση και τη σύναψη σχετικής συμφωνίας με την Πάφος FC.

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του σήματος συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας της εταιρείας και η Πάφος FC επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της.

Για αιτήματα αδειοδότησης χρήσης του σήματος, εμπορικές συνεργασίες ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Πάφος FC μέσω των επίσημων καναλιών επικοινωνίας του συλλόγου».