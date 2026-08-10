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Βδομάδα ανατροπής με ερωτηματικά

ΓΗΠΕΔΟ

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Βδομάδα ανατροπής με ερωτηματικά

Ο Σα Πίντο θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή τους αμφίβολους

Στην Πάφο μετρούν αντίστροφα για τον επαναληπτικό της ερχόμενης Πέμπτης (13/8, 20:00), με τη Σάλτσμπουργκ στο «Αλφαμέγα». Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο, μπροστά στον κόσμο της που αναμένεται να δώσει μαζικά το «παρών» του στις εξέδρες, θα ψάξει άλλη μία ανατροπή-πρόκριση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μία πρόκριση που θα τη φέρει ένα βήμα μακριά από το League Phase του Europa League και θα της εξασφαλίσει συμμετοχή στο Conference. Η πίστη είναι δεδομένη, οι δυνατότητες αυτής της ομάδας είναι εκεί. Αυτό που μένει να κάνει, είναι να δείξει ξανά στον αγωνιστικό χώρο πως κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει, εάν δεν δώσει αυτή την τελευταία μάχη. 

Ο προπονητής, πάντως, αναμένεται να κατασταλάξει το τελικό του πλάνο για τον επαναληπτικό κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Κι αυτό, διότι η Πάφος ταλαιπωρείται από διάφορα αγωνιστικά προβλήματα, τα οποία αφορούν παίκτες της πρώτης γραμμής. Δεδομένα είναι εκτός ο Ζάζα καθώς και ο Σέμα, που αποβλήθηκε στο πρώτο ματς της Αυστρίας. Από εκεί και πέρα, ο Πορτογάλος τεχνικός θα περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τους υπόλοιπους παίκτες. Θυμίζουμε πως τούτη την ώρα είναι αμφίβολοι οι Κορέια, Μπρούνο, Κίνα και Μπρίτο. Ειδικά οι πρώτοι τρεις, είναι ποδοσφαιριστές που μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις.  

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