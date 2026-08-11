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Με ένα σωρό γρίφους το πλάνο του Σα Πίντο

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Με ένα σωρό γρίφους το πλάνο του Σα Πίντο

Οι Κίνα και Μπρίτο που ξεκίνησαν βασικοί στην Αυστρία, αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών

Ετοιμάζεται η Πάφος FC για ακόμη μια υπέρβαση, αφού μετά την ήττα με 1-0 από τη Σάλτσμπουργκ στην Αυστρία, καλείται την Πέμπτη στο «Αλφαμέγα» (20:00) να κάνει ακόμη μία ανατροπή. Άλλωστε, μας έχει συνηθίσει σε πάρα πολλές αυτή την τριετία που είναι στα ευρωπαϊκά σαλόνια. Δύσκολη αποστολή για την ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο, που γίνεται ακόμη πιο δύσκολη, εξαιτίας των αγωνιστικών προβλημάτων. Για παράδειγμα, οι Κίνα και Μπρίτο που ξεκίνησαν βασικοί στην Αυστρία, αποκόμισαν προβλήματα τραυματισμών, ενώ αβεβαιότητα υπάρχει και με τον Κορέια, ο οποίος δεν ήταν καν στην αποστολή του πρώτου αγώνα λόγω τραυματισμού. Εκτός επιλογών θα είναι επίσης ο τιμωρημένος Σέμα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, μαζεύτηκαν μπόλικοι γρίφοι, όσον αφορά το πλάνο όσο και τα πρόσωπα που θα παρατάξει ο Ρικάρντο Σα Πίντο. Αν θα προτιμήσει δηλαδή τριάδα ή τετράδα στην άμυνα. Εφόσον επικρατήσει το δεύτερο σενάριο, τότε ο Νικόλας Ιωάννου θα παίξει στο αριστερό άκρο. Το δεδομένο είναι πως θα προκύψουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα ενώ σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας είναι πλέον και ο Άντερσον Σίλβα. 

Στο μεταξύ, απόψε το βλέμμα του τεχνικού επιτελείου της Πάφου είναι και στην Μπρατισλάβα, εκεί όπου θα κοντραριστούν (21:15), η Σλόβαν με τη Μίαλμπι για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Oι κυπελλούχοι μας, θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του εν λόγω ζευγαριού, εφόσον περάσουν τη Σαλτσμπουργκ για τα πλέι οφ του Europa League, με τους Σλοβάκους να έχουν κερδίσει με 2-1 το πρώτο παιχνίδι.

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